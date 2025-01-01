Через російський обстріл Укрзалізниці, затримались і декотрі потяги, що курсують через Волинь

У ніч на 28 серпня російські війська здійснили удар по цивільному пасажирському рухомому складу: пошкодили залізничний вузол у Козятині (Вінницька область).

Про це пише misto.media.

Внаслідок ворожої атаки низка поїздів курсує із затримками, зокрема і через Волинь.

Залізничники частково відновили пошкоджену інфраструктуру, але затримки низки рейсів зберігатимуться, повідомляє «Укрзалізниця».

Деякі поїзди, які проходять через Волинь, запізнилися на 5 годин:

№ 77/78 Ковель-Пас. — Одеса — Головна (5 годин);

№ 23/24 Київ-Пас. — Хелм (5 годин);

№ 87/88 Запоріжжя — Ковель (3 години);

№ 23/24 Хелм — Київ-Пас. (майже 5 годин);

№ 93/94 Хелм — Харків-Пас. Майже 5 годин);

№ 19/20 Хелм — Київ-Пас. (30 хвилин);

№ 67/68 Київ-Пас. — Варшава-Всходня (30 хвилин).

Через російський обстріл Укрзалізниці, затримались і декотрі потяги, що курсують через Волинь
