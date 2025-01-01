Якісна подушка — запорука чудового сну





Основні різновиди подушок

Подушка — текстильний виріб із наповнювачем, який забезпечує правильне положення голови та шийного відділу. У продажу є класичні, ортопедичні й анатомічні моделі. Вид виробу підбирають індивідуально. Класичні моделі — найбільш універсальні, тоді як ортопедичні та анатомічні подушки створені для підтримання здоров’я, зниження навантаження на шийний відділ та профілактики болю в спині.



Матеріал чохла: основа довговічності та комфорту

Чохол виконує не лише естетичну функцію — він захищає наповнювач від пошкоджень. Найчастіше



1. Тік. Щільний і зносостійкий, найчастіше застосовують для подушок із пухо-пір’яним наповненням.



2. Сатин. Тканина приємний на дотик, добре пропускає повітря.



3. Бязь і перкаль. Тканини витримують часті прання, не втрачають форми.



4. Твід і батист. Легкі та комфортні влітку.



Вдало підібрана тканина чохла впливає на якість сну.



Натуральний наповнювач: особливості

Подушки добре вбирають вологу, утримують тепло та дарують комфорт. Популярні варіанти:



1. Пух. М’який, теплий наповнювач. Однак вироби треба регулярно провітрювати.



2. Бамбук. Гіпоалергенний матеріал середньої жорсткості.



3. Вовна. Має гарну властивість зберігати тепло.



4. Шовкова тканина. Ніжна, розкішна, потребує делікатного прання.



Вибираючи натуральний варіант, враховуйте особливості кожного з матеріалів.



Синтетичні матеріали: основні особливості

Штучні наповнювачі дуже популярні, адже ці матеріали практичні та мають конкурентну ціну. До найпоширеніших варіантів належать:



1. Силіконізоване волокно. Тримає форму й переносить багаторазові прання.



2. Холлофайбер. Наповнювач легкий, м’який, добре зберігає об’єм.



3. Поролон. Бюджетний варіант, стійкий до деформацій.



4. Мікрофібра. Дуже ніжна на дотик, утримує тепло та створює комфорт.



Варто зауважити, що вироби із синтетичних матеріалів мають гіпоалергенні властивості. Підбирати подушку треба уважно, адже саме від неї значною мірою залежать комфорт відпочинку та самопочуття. Варто звернути увагу на форму, розмір і висоту, щоб забезпечити правильну підтримку під час сну. Також треба врахувати можливі алергічні реакції на матеріали, з яких виготовлені подушки. Варто розуміти, що більшість виробників радять оновлювати їх приблизно раз на п’ять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повноцінний відпочинок є запорукою здоров'я, гарного самопочуття та енергійності протягом усього дня. Для якісного сну недостатньо лише зручного ортопедичного матраца — важливу роль відіграють і правильно підібрані подушки. Саме їхня форма, висота, рівень жорсткості та наповнювач визначають комфорт.

