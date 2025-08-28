УПЦ МП офіційно визнали пов’язаною з Російською православною церквою





Про це йдеться на сайті ДЕСС, пише



27 серпня Держслужба ухвалила рішення про визнання УПЦ МП афілійованою із забороненою в Україні іноземною релігійною організацією.



У липні ДЕСС зверталася до Предстоятеля УПЦ Онуфрія з проханням усунути порушення закону. Але він у відповідь заявив, що виконувати припис відмовляється.



Оскільки церква не усунула порушення і не довела, що рішення ДЕСС було помилковим, Держслужба офіційно визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з РПЦ.



8 липня ДЕСС видала наказ “Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви”.



УПЦ МП звернулась до суду проти Кабміну через перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ.



Раніше - у 2023 році - Державна служба оприлюднила лист до УПЦ МП, де виклала рекомендації про те, які дії з боку цієї релігійної організації могли б засвідчити про її вихід зі складу Російської православної церкви.



У травні стало відомо, що ДЕСС подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із РПЦ.



Перед цим Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під прикриттям “релігійної співпраці” РПЦ виконувати функції інструмента гібридного впливу, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті підтвердила, що Київська митрополія Української православної церкви має прямі зв’язки з Російською православною церквою. А діяльність РПЦ в Україні законом заборонена.Про це йдеться на сайті ДЕСС, пише LB.ua 27 серпня Держслужба ухвалила рішення про визнання УПЦ МП афілійованою із забороненою в Україні іноземною релігійною організацією.У липні ДЕСС зверталася до Предстоятеля УПЦз проханням усунути порушення закону. Але він у відповідь заявив, що виконувати припис відмовляється.Оскільки церква не усунула порушення і не довела, що рішення ДЕСС було помилковим, Держслужба офіційно визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з РПЦ.8 липня ДЕСС видала наказ “Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви”.УПЦ МП звернулась до суду проти Кабміну через перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ.Раніше - у 2023 році - Державна служба оприлюднила лист до УПЦ МП, де виклала рекомендації про те, які дії з боку цієї релігійної організації могли б засвідчити про її вихід зі складу Російської православної церкви.У травні стало відомо, що ДЕСС подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із РПЦ.Перед цим Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під прикриттям “релігійної співпраці” РПЦ виконувати функції інструмента гібридного впливу, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію