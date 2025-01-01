21-річний чоловік розповів про перетин кордону на Волині. ВІДЕО





Про це у коментарі Роман Колачик.



21-річний Іван з Острога приїхав до Устилуга опівночі. Тоді, з його слів, прикордонники не дозволили заїхати в пункт пропуску.



"Постояв-подумав, не буду я вертатись додому — 300 км їхати. Переночував на заправці. А це вранці думаю: поїду і ще раз попробую. Їду в Познань до брата, вже 2 роки не бачились. Також до друзів їду провідати, — розповідає 21-річний Іван. — Документи, що брав? Казали, щоб Резерв був оновлений, брав з собою приписне, страховку зробив і Зелену карту на машину".



Пропускати через кордон в бік Польщі чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали 28 серпня від шостої ранку. Виїздять чоловіки на загальних умовах, мету поїздки вказувати не потрібно.



"Для цієї категорії громадян для перетину кордону потрібен паспорт громадянина України для виїзду за кордон, також військово-обліковий документ (паперовий або Резерв +). Також повинні бути актуалізовані дані в системі Оберіг, тобто особа не повинна бути в розшуку. Станом на ранок 28 серпня не спостерігаємо підвищеного ажіотажу щодо виїзду за кордон перед пунктами пропуску. Черга менша, ніж зазвичай: до 30 легкових авто", — говорить старший офіцер Роман Колачик.



Роман Колачик наголошує: Постанова Кабміну про перетин кордону чоловіками віком від 18 до 22 років не розповсюджується на чоловіків, які обіймають посади в органах державної влади, держпідприємствах та органах місцевого самоврядування. Вони зможуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.



"Їду з міста Володимира, їду до брата за кордон. Він там вже 5 років живе. Знайшлась можливість, їду побачитись", — каже Орест. — З часом планую вернутися назад".



Олександра з Луцька має синів віком 17 та 15 років. Каже: старшого везе на навчання до Польщі.



"Ми їздимо туди-сюди з дітьми. Звичайно, повертаємось. Ще нас Україна випускає і пропускає, бо старшому хлопчику 17 років. Абсолютно вільно їздимо", — говорить Олександра Оксенюк.



Щодня через Устилуг та Ягодин в обох напрямках кордон перетинають орієнтовно 6 тисяч людей, додав старший офіцер Роман Колачик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 14 годину 28 серпня через два міжнародні пункти пропуску Ягодин" та "Устилуг", які діють на Волині, з України за кордон виїхали 34 чоловіки віком від 18 до 22 років включно.Про це у коментарі Суспільному розповів старший офіцер відділу організації прикордонного контролю штабу шостого Волинського прикордонного загону21-річнийприїхав до Устилуга опівночі. Тоді, з його слів, прикордонники не дозволили заїхати в пункт пропуску."Постояв-подумав, не буду я вертатись додому — 300 км їхати. Переночував на заправці. А це вранці думаю: поїду і ще раз попробую. Їду в Познань до брата, вже 2 роки не бачились. Також до друзів їду провідати, — розповідає 21-річний Іван. — Документи, що брав? Казали, щоб Резерв був оновлений, брав з собою приписне, страховку зробив і Зелену карту на машину".Пропускати через кордон в бік Польщі чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали 28 серпня від шостої ранку. Виїздять чоловіки на загальних умовах, мету поїздки вказувати не потрібно."Для цієї категорії громадян для перетину кордону потрібен паспорт громадянина України для виїзду за кордон, також військово-обліковий документ (паперовий або Резерв +). Також повинні бути актуалізовані дані в системі Оберіг, тобто особа не повинна бути в розшуку. Станом на ранок 28 серпня не спостерігаємо підвищеного ажіотажу щодо виїзду за кордон перед пунктами пропуску. Черга менша, ніж зазвичай: до 30 легкових авто", — говорить старший офіцер Роман Колачик.Роман Колачик наголошує: Постанова Кабміну про перетин кордону чоловіками віком від 18 до 22 років не розповсюджується на чоловіків, які обіймають посади в органах державної влади, держпідприємствах та органах місцевого самоврядування. Вони зможуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження."Їду з міста Володимира, їду до брата за кордон. Він там вже 5 років живе. Знайшлась можливість, їду побачитись", — каже. — З часом планую вернутися назад".Олександра з Луцька має синів віком 17 та 15 років. Каже: старшого везе на навчання до Польщі."Ми їздимо туди-сюди з дітьми. Звичайно, повертаємось. Ще нас Україна випускає і пропускає, бо старшому хлопчику 17 років. Абсолютно вільно їздимо", — говоритьЩодня через Устилуг та Ягодин в обох напрямках кордон перетинають орієнтовно 6 тисяч людей, додав старший офіцер Роман Колачик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію