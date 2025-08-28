СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ і РЛС за чотири дні





Про це повідомила пресслужба СБУ, пише



В СБУ зауважили, що загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку Росії сягає понад $250 млн, а для експорту – в 2,5 разу дорожче.



Серед втрат росіян:



чотири ЗРК «ТОР-М2»;



три ЗГРК «Панцирь»;



два ЗРК «С-300»;



один ЗРК «БУК-М3»;



радар 50Н6 «С-350»;



РЛС «Каста-2Е2»;



РЛС «Подльот»;



РЕБ «Житель»;



РЛС «Небо-СВУ»;



РЛК 55Ж6М «Небо-М».



«Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу», - запевнила спецслужба.

