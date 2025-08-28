СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ і РЛС за чотири дні

СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ і РЛС за чотири дні
За чотири дні спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки уразили 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.

Про це повідомила пресслужба СБУ, пише LB.ua.

В СБУ зауважили, що загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку Росії сягає понад $250 млн, а для експорту – в 2,5 разу дорожче.

Серед втрат росіян:

чотири ЗРК «ТОР-М2»;

три ЗГРК «Панцирь»;

два ЗРК «С-300»;

один ЗРК «БУК-М3»;

радар 50Н6 «С-350»;

РЛС «Каста-2Е2»;

РЛС «Подльот»;

РЕБ «Житель»;

РЛС «Небо-СВУ»;

РЛК 55Ж6М «Небо-М».

«Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу», - запевнила спецслужба.

