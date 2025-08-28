СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ і РЛС за чотири дні
Сьогодні, 18:28
За чотири дні спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки уразили 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.
Про це повідомила пресслужба СБУ, пише LB.ua.
В СБУ зауважили, що загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку Росії сягає понад $250 млн, а для експорту – в 2,5 разу дорожче.
Серед втрат росіян:
чотири ЗРК «ТОР-М2»;
три ЗГРК «Панцирь»;
два ЗРК «С-300»;
один ЗРК «БУК-М3»;
радар 50Н6 «С-350»;
РЛС «Каста-2Е2»;
РЛС «Подльот»;
РЕБ «Житель»;
РЛС «Небо-СВУ»;
РЛК 55Ж6М «Небо-М».
«Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу», - запевнила спецслужба.
