10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»

Міський головавручив державні нагороди членам сімей захисників України, які віддали своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.Зустріч із рідними військовослужбовців відбулася сьогодні, 28 серпня, у Луцькій міській раді.Дружинам, матерям та дітям загиблих Ігор Поліщук висловив щирі співчуття та вдячність за все, що вони зробили для підтримки своїх Героїв.“Сьогодні у нашому місті – відносно мирне життя: дітки ходять до школи, в садочки, студенти навчаються в університетах, дорослі можуть працювати і утримувати свої сім’ї. У цьому величезна заслуга ваших рідних, тому їх імена будуть назавжди вписані в історію нашого міста, а ці державні нагороди нехай служать нагадуванням про велику мужність, велике серце і любов до України ваших Героїв”, – сказав міський голова.Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня посмертно нагороджено:старшого сержанта. Орден отримала дружина — Ангеліна Йосипівна;солдата. Нагороду отримали син — Марк, дружина – Вікторія Адамівна;сержанта. Орден отримали доньки — Олександра та Надія, дружина — Оксана Степанівна;солдата. Орден вручено дружині — Наталії Леонтіївні;молодшого сержанта. Нагороду отримали сини — Андрій та Павло;молодшого сержанта. Орден отримали донька — Агата, дружина — Ксенія В’ячеславівна, мати — Валентина Григорівна;молодшого сержанта. Нагороду отримали донька — Уляна, дружина — Оксана Олександрівна;солдата. Орден вручено матері — Ганні Павлівні;солдата. Нагороду вручено батькам — Сергію Михайловичу та Жанні Олександрівні;солдата. Орден отримала дружина — Тетяна Олегівна.Після вручення державних нагород слово взяла дружина старшого сержанта Сергія Мочарського – Ангеліна.“У нас вже ніколи не буде так, як було раніше, бо ми втратили опору. Кожен свою – синів, батьків, чоловіків. Ми більше ніколи не будемо такими щасливими, як колись. Але єдине, про що я молю в Бога, і вірю, що так буде – що ця кров пролита не даремно. Наша Україна обов’язково стане процвітаючою державою. І ми, і наші діти будемо тішитися її майбутніми здобутками”, – сказала вона.Вічна пам’ять, честь та шана Героям!