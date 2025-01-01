10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»
Сьогодні, 19:00
Міський голова Ігор Поліщук вручив державні нагороди членам сімей захисників України, які віддали своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.
Зустріч із рідними військовослужбовців відбулася сьогодні, 28 серпня, у Луцькій міській раді.
Дружинам, матерям та дітям загиблих Ігор Поліщук висловив щирі співчуття та вдячність за все, що вони зробили для підтримки своїх Героїв.
“Сьогодні у нашому місті – відносно мирне життя: дітки ходять до школи, в садочки, студенти навчаються в університетах, дорослі можуть працювати і утримувати свої сім’ї. У цьому величезна заслуга ваших рідних, тому їх імена будуть назавжди вписані в історію нашого міста, а ці державні нагороди нехай служать нагадуванням про велику мужність, велике серце і любов до України ваших Героїв”, – сказав міський голова.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня посмертно нагороджено:
старшого сержанта Мочарського Сергія Вікторовича. Орден отримала дружина — Ангеліна Йосипівна;
солдата Чубелюка Віталія Олександровича. Нагороду отримали син — Марк, дружина – Вікторія Адамівна;
сержанта Панькевича Олександра Ярославовича. Орден отримали доньки — Олександра та Надія, дружина — Оксана Степанівна;
солдата Матвіюка Дмитра Вікторовича. Орден вручено дружині — Наталії Леонтіївні;
молодшого сержанта Піцика Олега Григоровича. Нагороду отримали сини — Андрій та Павло;
молодшого сержанта Макогона Євгена Олександровича. Орден отримали донька — Агата, дружина — Ксенія В’ячеславівна, мати — Валентина Григорівна;
молодшого сержанта Кравченка Антона Володимировича. Нагороду отримали донька — Уляна, дружина — Оксана Олександрівна;
солдата Кривицького Петра Степановича. Орден вручено матері — Ганні Павлівні;
солдата Беззубенка Іллю Сергійовича. Нагороду вручено батькам — Сергію Михайловичу та Жанні Олександрівні;
солдата Масурова Олексія Сергійовича. Орден отримала дружина — Тетяна Олегівна.
Після вручення державних нагород слово взяла дружина старшого сержанта Сергія Мочарського – Ангеліна.
“У нас вже ніколи не буде так, як було раніше, бо ми втратили опору. Кожен свою – синів, батьків, чоловіків. Ми більше ніколи не будемо такими щасливими, як колись. Але єдине, про що я молю в Бога, і вірю, що так буде – що ця кров пролита не даремно. Наша Україна обов’язково стане процвітаючою державою. І ми, і наші діти будемо тішитися її майбутніми здобутками”, – сказала вона.
Вічна пам’ять, честь та шана Героям!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Зустріч із рідними військовослужбовців відбулася сьогодні, 28 серпня, у Луцькій міській раді.
Дружинам, матерям та дітям загиблих Ігор Поліщук висловив щирі співчуття та вдячність за все, що вони зробили для підтримки своїх Героїв.
“Сьогодні у нашому місті – відносно мирне життя: дітки ходять до школи, в садочки, студенти навчаються в університетах, дорослі можуть працювати і утримувати свої сім’ї. У цьому величезна заслуга ваших рідних, тому їх імена будуть назавжди вписані в історію нашого міста, а ці державні нагороди нехай служать нагадуванням про велику мужність, велике серце і любов до України ваших Героїв”, – сказав міський голова.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня посмертно нагороджено:
старшого сержанта Мочарського Сергія Вікторовича. Орден отримала дружина — Ангеліна Йосипівна;
солдата Чубелюка Віталія Олександровича. Нагороду отримали син — Марк, дружина – Вікторія Адамівна;
сержанта Панькевича Олександра Ярославовича. Орден отримали доньки — Олександра та Надія, дружина — Оксана Степанівна;
солдата Матвіюка Дмитра Вікторовича. Орден вручено дружині — Наталії Леонтіївні;
молодшого сержанта Піцика Олега Григоровича. Нагороду отримали сини — Андрій та Павло;
молодшого сержанта Макогона Євгена Олександровича. Орден отримали донька — Агата, дружина — Ксенія В’ячеславівна, мати — Валентина Григорівна;
молодшого сержанта Кравченка Антона Володимировича. Нагороду отримали донька — Уляна, дружина — Оксана Олександрівна;
солдата Кривицького Петра Степановича. Орден вручено матері — Ганні Павлівні;
солдата Беззубенка Іллю Сергійовича. Нагороду вручено батькам — Сергію Михайловичу та Жанні Олександрівні;
солдата Масурова Олексія Сергійовича. Орден отримала дружина — Тетяна Олегівна.
Після вручення державних нагород слово взяла дружина старшого сержанта Сергія Мочарського – Ангеліна.
“У нас вже ніколи не буде так, як було раніше, бо ми втратили опору. Кожен свою – синів, батьків, чоловіків. Ми більше ніколи не будемо такими щасливими, як колись. Але єдине, про що я молю в Бога, і вірю, що так буде – що ця кров пролита не даремно. Наша Україна обов’язково стане процвітаючою державою. І ми, і наші діти будемо тішитися її майбутніми здобутками”, – сказала вона.
Вічна пам’ять, честь та шана Героям!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 29 серпня
Сьогодні, 20:00
Спецтехніка: коли потрібно орендувати автокран
Сьогодні, 19:02
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»
Сьогодні, 19:00
СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ і РЛС за чотири дні
Сьогодні, 18:28
21-річний чоловік розповів про перетин кордону на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 17:21