10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»

10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»
Міський голова Ігор Поліщук вручив державні нагороди членам сімей захисників України, які віддали своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Зустріч із рідними військовослужбовців відбулася сьогодні, 28 серпня, у Луцькій міській раді.

Дружинам, матерям та дітям загиблих Ігор Поліщук висловив щирі співчуття та вдячність за все, що вони зробили для підтримки своїх Героїв.

“Сьогодні у нашому місті – відносно мирне життя: дітки ходять до школи, в садочки, студенти навчаються в університетах, дорослі можуть працювати і утримувати свої сім’ї. У цьому величезна заслуга ваших рідних, тому їх імена будуть назавжди вписані в історію нашого міста, а ці державні нагороди нехай служать нагадуванням про велику мужність, велике серце і любов до України ваших Героїв”, – сказав міський голова.

Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня посмертно нагороджено:
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»

старшого сержанта Мочарського Сергія Вікторовича. Орден отримала дружина — Ангеліна Йосипівна;

солдата Чубелюка Віталія Олександровича. Нагороду отримали син — Марк, дружина – Вікторія Адамівна;

сержанта Панькевича Олександра Ярославовича. Орден отримали доньки — Олександра та Надія, дружина — Оксана Степанівна;

солдата Матвіюка Дмитра Вікторовича. Орден вручено дружині — Наталії Леонтіївні;

молодшого сержанта Піцика Олега Григоровича. Нагороду отримали сини — Андрій та Павло;

молодшого сержанта Макогона Євгена Олександровича. Орден отримали донька — Агата, дружина — Ксенія В’ячеславівна, мати — Валентина Григорівна;

молодшого сержанта Кравченка Антона Володимировича. Нагороду отримали донька — Уляна, дружина — Оксана Олександрівна;

солдата Кривицького Петра Степановича. Орден вручено матері — Ганні Павлівні;

солдата Беззубенка Іллю Сергійовича. Нагороду вручено батькам — Сергію Михайловичу та Жанні Олександрівні;

солдата Масурова Олексія Сергійовича. Орден отримала дружина — Тетяна Олегівна.
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»

Після вручення державних нагород слово взяла дружина старшого сержанта Сергія Мочарського – Ангеліна.

“У нас вже ніколи не буде так, як було раніше, бо ми втратили опору. Кожен свою – синів, батьків, чоловіків. Ми більше ніколи не будемо такими щасливими, як колись. Але єдине, про що я молю в Бога, і вірю, що так буде – що ця кров пролита не даремно. Наша Україна обов’язково стане процвітаючою державою. І ми, і наші діти будемо тішитися її майбутніми здобутками”, – сказала вона.
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»

Вічна пам’ять, честь та шана Героям!
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 29 серпня
Сьогодні, 20:00
Спецтехніка: коли потрібно орендувати автокран
Сьогодні, 19:02
10 військових Луцької громади посмертно нагородили орденами «За мужність»
Сьогодні, 19:00
СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ і РЛС за чотири дні
Сьогодні, 18:28
21-річний чоловік розповів про перетин кордону на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 17:21
Медіа
відео
1/8