Митне оформлення імпорту: коли потрібен брокер. Реклама





Щоб уникнути ризиків, бізнес звертається за допомогою до професіоналів. Наприклад, в Україні



Які питання вирішує митний брокер

Професійні брокери беруть на себе всі технічні та юридичні аспекти оформлення імпорту, що допомагає бізнесу зосередитися на власних процесах. Серед основних завдань спеціалістів:



підготовка документів — оформлення інвойсів, пакувальних листів та сертифікатів відповідно до митних норм;

розрахунок митних платежів — брокер коректно визначає коди УКТ ЗЕД, митну вартість та розраховує мито, ПДВ та інші збори;

формування та подання декларацій — вони направляються до органів митниці у встановлені терміни;

контроль відповідності вантажу — перевірка товару відповідно до супровідних документів.

Крім того, брокери здійснюють представництво клієнта на митниці. Фахівці беруть участь у перевірках, надають роз’яснення та за потреби оскаржують рішення.



Як вибрати митного брокера: основні критерії

Важливо, щоб брокерська компанія працювала оперативно, гнучко і відповідно до чинного законодавства. Передусім звертайте увагу на досвід фахівців — добре, якщо партнер має практику оформлення саме таких товарів, які ви імпортуєте.



Також зважайте на тарифи. Надійні компанії завжди надають повну інформацію про вартість послуг і митні платежі.



Досвід багатьох представників бізнесу свідчить, що краще вибирати компанії, які пропонують комплексний підхід. Саме тому оптимально працювати з брокером, який інтегрований у логістичну систему або має партнерів серед логістів.



В Україні такі рішення пропонує Wingo. Компанія має великий досвід у ЗЕД, оптимізовану логістику та надає професійні брокерські послуги. Фахівці забезпечують коректне оформлення імпорту з Китаю, Південної Кореї, США та країн Європи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У процесі імпорту товарів підприємці стикаються з необхідністю проходження митного контролю. У багатьох випадках це стає перешкодою до вчасного постачання, адже розібратися з усіма питаннями самостійно буває складно.Щоб уникнути ризиків, бізнес звертається за допомогою до професіоналів. Наприклад, в Україні брокерські послуги надає компанія Wingo.Професійні брокери беруть на себе всі технічні та юридичні аспекти оформлення імпорту, що допомагає бізнесу зосередитися на власних процесах. Серед основних завдань спеціалістів:Крім того, брокери здійснюють представництво клієнта на митниці. Фахівці беруть участь у перевірках, надають роз’яснення та за потреби оскаржують рішення.Важливо, щоб брокерська компанія працювала оперативно, гнучко і відповідно до чинного законодавства. Передусім звертайте увагу на досвід фахівців — добре, якщо партнер має практику оформлення саме таких товарів, які ви імпортуєте.Також зважайте на тарифи. Надійні компанії завжди надають повну інформацію про вартість послуг і митні платежі.Досвід багатьох представників бізнесу свідчить, що краще вибирати компанії, які пропонують комплексний підхід. Саме тому оптимально працювати з брокером, який інтегрований у логістичну систему або має партнерів серед логістів.В Україні такі рішення пропонує Wingo. Компанія має великий досвід у ЗЕД, оптимізовану логістику та надає професійні брокерські послуги. Фахівці забезпечують коректне оформлення імпорту з Китаю, Південної Кореї, США та країн Європи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію