«Сталеві воїни» волинської бригади, які повертають у стрій техніку

У волинській 1розповіли про бійців-ремонтників, які повертають у стрій пошкоджену техніку.Про це у фейсбуці повідомила військова частина.«Знайомтеся, «», «» та «». Ці козаки – бійці-ремонтники 2 механізованого батальйону. Щодня «золоті руки» цих хлопців повертають у стрій військову техніку, яка зазнала пошкоджень в ході бойових дій», - зазначили у 100-й бригаді.Їхня робота – гарантія того, що піхотинці підуть у бій з належною підтримкою. Вони, як ніхто інший розуміють: справна техніка – запорука виконання завдань та збереження життів побратимів на полі бою.