«Сталеві воїни» волинської бригади, які повертають у стрій техніку

У волинській 100-й окремій механізованій бригаді розповіли про бійців-ремонтників, які повертають у стрій пошкоджену техніку.


Про це у фейсбуці повідомила військова частина.

«Знайомтеся, «Автолучеськ», «Чорнобай» та «Мєхан». Ці козаки – бійці-ремонтники 2 механізованого батальйону. Щодня «золоті руки» цих хлопців повертають у стрій військову техніку, яка зазнала пошкоджень в ході бойових дій», - зазначили у 100-й бригаді.

Їхня робота – гарантія того, що піхотинці підуть у бій з належною підтримкою. Вони, як ніхто інший розуміють: справна техніка – запорука виконання завдань та збереження життів побратимів на полі бою.

Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
