На Волині громада врятувала малокомплектну школу від закриття. ВІДЕО





Цього року навчальний заклад вдалося зберегти від зміни ступеня школи до початкової, розповіла начальниця гуманітарного відділу Павлівської сільської ради Неоніла Вижва. Школу повністю фінансують з місцевого бюджету, - повідомляє



З її слів, утримання школи до кінця 2025 року вартує громаді орієнтовно мільйон гривень. На навчання одного учня в малокомплектній школі потрібно витратити майже 60 тисяч гривень, каже Неоніла Вижва.



"У нас є різна статистика — йде від 12 до 50 тисяч. Це залежить, скільки навчається в закладі, скільки педагогічних працівників і які умови створені: це газ чи це тверде паливо, яке водопостачання", — каже начальниця гуманітарного відділу Павлівської сільради.



Жашковичівська гімназія розрахована на 100 учнів, площа приміщення — 750 метрів квадратних. Нині тут навчається 33 дитини з 2 по 9 клас, розказав директор навчального закладу Віталій Богун. Цього року першокласників у школі немає.



"Є двоє, але вони грудневі, тому батьки вирішили їх віддати на наступний рік в перший клас і тим самим у нас на наступний рік буде клас", — каже Віталій Богун.



Марія Грицюк вчителює понад 30 років. Вона — одна з тринадцяти педагогів у школі. Каже, що зараз у її класі п’ятеро учнів. Одночасно проводить уроки в другому і третьому класах.



"У другому класі навчається троє дітей, а в третьому – двоє. З початком війни відбулося зменшення кількості дітей, тому що багато виїхало. Пам’ятаю в нашій школі було навіть 90 діток, 80, зараз менша кількість", — говорить вчителька.



13-річний Андрій Місюк навчається у восьмому класі. З кожним роком, каже, учнів у класі меншає.



"Спочатку було в першому класі 9 учнів, в п’ятому – 8, а зараз вже 6. Мені добре, коли школа в селі, можна не сильно рано вставати", — каже школяр.



П’ятикласник Олексій Туруцький говорить, що у його класі навчається двоє дітей, на свято першого вересня прийшов тільки він.



"Я перейшов в п’ятий клас, я ще не знаю з ким я буду навчатися, це може бути Влад. Немає з ким не поговорити", — говорить Олексій.



Зі слів начальниці обласного управління освіти і науки Наталії Матвіюк, з 2026 року малокомплектними школами будуть вважатися ті, де навчатиметься менш як 65 учнів. Рішення про їхнє закриття або роботу теж прийматимуть територіальні громади.





