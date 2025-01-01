На Волині рятувальники допомогли дитині, якій під час ДТП затисло ногу в мотоциклі. ФОТО

На Камінь-Каширщині рятувальники допомогли травмованій в автопригоді дитині.Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.1 вересня увечері на автодорозі біля с. Щитинь Камінь-Каширської громади трапилася автопригода: на узбіччі упав мотоцикл, 12-річній пасажирці затисло ногу між колесом і крилом.Тією ж дорогою рухався командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Дмитро Панасюк. Рятувальник перебував поза службою, проте зреагував миттєво: зателефонував на 101 і ще до прибуття колег допоміг дитині - спустив колесо й поступово вивільнив травмовану ногу.Рятувальники й медики, які прибули за викликом, знерухомили ушкоджену кінцівку, наклали транспортну шину та перенесли потерпілу до карети швидкої допомоги. Дівчинку госпіталізували з підозрою на перелом.