На Волині рятувальники допомогли дитині, якій під час ДТП затисло ногу в мотоциклі. ФОТО
01 вересня, 23:12
На Камінь-Каширщині рятувальники допомогли травмованій в автопригоді дитині.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
1 вересня увечері на автодорозі біля с. Щитинь Камінь-Каширської громади трапилася автопригода: на узбіччі упав мотоцикл, 12-річній пасажирці затисло ногу між колесом і крилом.
Тією ж дорогою рухався командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Дмитро Панасюк. Рятувальник перебував поза службою, проте зреагував миттєво: зателефонував на 101 і ще до прибуття колег допоміг дитині - спустив колесо й поступово вивільнив травмовану ногу.
Рятувальники й медики, які прибули за викликом, знерухомили ушкоджену кінцівку, наклали транспортну шину та перенесли потерпілу до карети швидкої допомоги. Дівчинку госпіталізували з підозрою на перелом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
1 вересня увечері на автодорозі біля с. Щитинь Камінь-Каширської громади трапилася автопригода: на узбіччі упав мотоцикл, 12-річній пасажирці затисло ногу між колесом і крилом.
Тією ж дорогою рухався командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Дмитро Панасюк. Рятувальник перебував поза службою, проте зреагував миттєво: зателефонував на 101 і ще до прибуття колег допоміг дитині - спустив колесо й поступово вивільнив травмовану ногу.
Рятувальники й медики, які прибули за викликом, знерухомили ушкоджену кінцівку, наклали транспортну шину та перенесли потерпілу до карети швидкої допомоги. Дівчинку госпіталізували з підозрою на перелом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські медики зробили унікальну операцію на серці, пацієнт вже робить перші кроки
Сьогодні, 01:15
2 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині рятувальники допомогли дитині, якій під час ДТП затисло ногу в мотоциклі. ФОТО
01 вересня, 23:12
На Волині громада врятувала малокомплектну школу від закриття. ВІДЕО
01 вересня, 22:38
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному та розповів про зв'язки з росіянами, - ЗМІ
01 вересня, 21:57