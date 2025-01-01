2 вересня на Волині: гортаючи календар

2 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 2 вересня, День народження святкує український історик, археолог, дослідник давньої та середньовічної історії Волині Віктор Баюк (на фото). Вітаємо його та бажаємо натхнення, радості та нових відкриттів.

Сьогодні професійне свято у працівників нотаріальної сфери. Щорічно 2 вересня відзначається День нотаріату.

Іменинниками 2 вересня є: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

2 вересня 1945 року - офіційна і загальновизнана дата завершення Другої Світової війни. У цей день рівно у 9-й годині і 2 хвилини (за токійським часом) був підписаний формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини - Японії.

Цього дня у 1996 році була проведена грошова реформа. В обіг введено національну валюту України — гривню — та її соту частку — копійку. Реформа тривала упродовж 2-16 вересня.

У Луцьку 2 вересня 1990 року почалося пікетування опозицією приміщення обкому з вимогою віддати приміщення Луцькій міськраді. Майже щодня на площі біля обкому відбувалися мітинги. Аж до 14 вересня, коли президія обласної ради прийняла рішення «Про загострення громадсько-політичної обстановки в Луцьку». 15 числа пікетування припинилося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні поширюється небезпечний шкідник
Сьогодні, 03:41
Волинські медики зробили унікальну операцію на серці, пацієнт вже робить перші кроки
Сьогодні, 01:15
2 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині рятувальники допомогли дитині, якій під час ДТП затисло ногу в мотоциклі. ФОТО
01 вересня, 23:12
На Волині громада врятувала малокомплектну школу від закриття. ВІДЕО
01 вересня, 22:38
Медіа
відео
1/8