2 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 2 вересня, День народження святкує український історик, археолог, дослідник давньої та середньовічної історії Волині Віктор Баюк (на фото). Вітаємо його та бажаємо натхнення, радості та нових відкриттів.
Сьогодні професійне свято у працівників нотаріальної сфери. Щорічно 2 вересня відзначається День нотаріату.
Іменинниками 2 вересня є: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
2 вересня 1945 року - офіційна і загальновизнана дата завершення Другої Світової війни. У цей день рівно у 9-й годині і 2 хвилини (за токійським часом) був підписаний формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини - Японії.
Цього дня у 1996 році була проведена грошова реформа. В обіг введено національну валюту України — гривню — та її соту частку — копійку. Реформа тривала упродовж 2-16 вересня.
У Луцьку 2 вересня 1990 року почалося пікетування опозицією приміщення обкому з вимогою віддати приміщення Луцькій міськраді. Майже щодня на площі біля обкому відбувалися мітинги. Аж до 14 вересня, коли президія обласної ради прийняла рішення «Про загострення громадсько-політичної обстановки в Луцьку». 15 числа пікетування припинилося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні професійне свято у працівників нотаріальної сфери. Щорічно 2 вересня відзначається День нотаріату.
Іменинниками 2 вересня є: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
2 вересня 1945 року - офіційна і загальновизнана дата завершення Другої Світової війни. У цей день рівно у 9-й годині і 2 хвилини (за токійським часом) був підписаний формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини - Японії.
Цього дня у 1996 році була проведена грошова реформа. В обіг введено національну валюту України — гривню — та її соту частку — копійку. Реформа тривала упродовж 2-16 вересня.
У Луцьку 2 вересня 1990 року почалося пікетування опозицією приміщення обкому з вимогою віддати приміщення Луцькій міськраді. Майже щодня на площі біля обкому відбувалися мітинги. Аж до 14 вересня, коли президія обласної ради прийняла рішення «Про загострення громадсько-політичної обстановки в Луцьку». 15 числа пікетування припинилося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні поширюється небезпечний шкідник
Сьогодні, 03:41
Волинські медики зробили унікальну операцію на серці, пацієнт вже робить перші кроки
Сьогодні, 01:15
2 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині рятувальники допомогли дитині, якій під час ДТП затисло ногу в мотоциклі. ФОТО
01 вересня, 23:12
На Волині громада врятувала малокомплектну школу від закриття. ВІДЕО
01 вересня, 22:38