Волинські медики зробили унікальну операцію на серці, пацієнт вже робить перші кроки

Волинські медики зробили 31-річному пацієнту унікальну операцію на серці. Пацієнт проходить реабілітацію та вже робить перші кроки.Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.Сергій з Любомля сьогодні вже впевнено долає невеликі дистанції й почувається добре, хоча ще місяць тому перебував у важкому стані.Унікальна високотехнологічна операція — імплантація довготривалої механічної підтримки кровообігу LVAD, яку успішно виконали у Ковельському МТМО, дала йому шанс на повноцінне життя.Історія Сергія почалася ще в юності. У 17 років під час медогляду виявили вроджену дилатаційну кардіоміопатію. Відтоді — роки лікування у різних медичних закладах України. Попри це, хвороба прогресує і порятунком є лише трансплантація серця. Сергій уже понад рік перебуває у списку очікування.Пошуки висококваліфікованої медичної допомоги привели маму Сергія — Наталію, до Ковельського МТМО. У мережі вона знайшла інформацію про лікарів — кардіологата кардіохірурга, які мають досвід в успішному лікуванні складних кардіологічних патологій.Сергій поступив у лікарню у важкому стані. Через стрімкий перебіг захворювання та декомпенсацію, за результатами проведених додаткових обстежень єдиним шансом дочекатися донорського органу з мінімальними ризиками стала імплантація LVAD. Тож було прийнято непросте, але життєво необхідне рішення — вперше в Україні виконати цю складну операцію на серці у Ковельському МТМО.Лікуючий лікар-кардіолог Ольга Танська зазначає, що нині стан Сергія стабільний, він поступово адаптується до життя з інноваційним пристроєм.«Історія цього молодого чоловіка — не лише про досягнення вітчизняної кардіохірургії, а й про силу віри, підтримку родини та професіоналізм лікарів Ковельського МТМО, які щодня рятують людські серця», — зауважує генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер.