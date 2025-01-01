Після полону повернувся на фронт: воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Сирського
Сьогодні, 05:28
Військовослужбовець з Волині на псевдо «Бармен» після полону повернувся на фронт і продовжує воювати під Покровськом. Нещодавно воїн отримав нагороду з рук генерала Сирського.
Про це повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.
Нещодавно Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський відвідав підрозділи 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Сухопутних військ ЗСУ, створеної Оперативним командуванням «Захід». Бригада виконує бойові завдання на одному з найскладніших відрізків фронту.
За проявлену мужність і героїзм низка військовослужбовців отримала Почесні відзнаки Головнокомандувача ЗСУ. Серед нагороджених — старший сержант Петро Клиш, відомий побратимам під позивним «Бармен».
Петро Клиш народився 23 квітня 1995 року в селі Боровичі Луцького району Волинської області. У 2016 році закінчив Маневицький професійний ліцей за спеціальністю маляр-штукатур. З грудня того ж року проходить службу у Збройних Силах України.
20 вересня 2022 року, під час штурмових дій у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, військовий отримав поранення та потрапив у полон. У російській неволі він витримав важкі випробування, які сам називає «сімома колами пекла».
1 грудня 2022 року, у межах обміну військовополоненими, Петро Клиш повернувся додому. Попри законні підстави для демобілізації, після лікування та реабілітації він ухвалив рішення продовжити службу. 23 березня 2025 року підписав новий контракт і нині воює у складі 155-ї ОМБр на Покровському напрямку.
«Ворог може вбити будь-де і за будь-яких обставин. Це потрібно усвідомити і навчитися не боятися. Так, спочатку завжди страшно, особливо через невідомість. Але підготовлений боєць здатен адаптуватися до будь-яких умов. Наші хлопці зараз у окопах нищать ворога й виконують завдання. А ще важливо, що бригада, як і вся армія, постійно вдосконалюється та стає сильнішою», — зазначив старший сержант.
За проявлену мужність, незламність та відданість військовій присязі генерал Олександр Сирський особисто вручив Петрові Клишу Почесну відзнаку Головнокомандувача ЗСУ — «Золотий хрест».
