Після полону повернувся на фронт: воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Сирського

Військовослужбовець з Волині на псевдопісля полону повернувся на фронт і продовжує воювати під Покровськом. Нещодавно воїн отримав нагороду з рук генерала Сирського.Про це повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.Нещодавно Головнокомандувач Збройних Сил України генералвідвідав підрозділи 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Сухопутних військ ЗСУ, створеної Оперативним командуванням «Захід». Бригада виконує бойові завдання на одному з найскладніших відрізків фронту.За проявлену мужність і героїзм низка військовослужбовців отримала Почесні відзнаки Головнокомандувача ЗСУ. Серед нагороджених — старший сержант, відомий побратимам під позивним «Бармен».Петро Клиш народився 23 квітня 1995 року в селі Боровичі Луцького району Волинської області. У 2016 році закінчив Маневицький професійний ліцей за спеціальністю маляр-штукатур. З грудня того ж року проходить службу у Збройних Силах України.20 вересня 2022 року, під час штурмових дій у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, військовий отримав поранення та потрапив у полон. У російській неволі він витримав важкі випробування, які сам називає «сімома колами пекла».1 грудня 2022 року, у межах обміну військовополоненими, Петро Клиш повернувся додому. Попри законні підстави для демобілізації, після лікування та реабілітації він ухвалив рішення продовжити службу. 23 березня 2025 року підписав новий контракт і нині воює у складі 155-ї ОМБр на Покровському напрямку.«Ворог може вбити будь-де і за будь-яких обставин. Це потрібно усвідомити і навчитися не боятися. Так, спочатку завжди страшно, особливо через невідомість. Але підготовлений боєць здатен адаптуватися до будь-яких умов. Наші хлопці зараз у окопах нищать ворога й виконують завдання. А ще важливо, що бригада, як і вся армія, постійно вдосконалюється та стає сильнішою», — зазначив старший сержант.За проявлену мужність, незламність та відданість військовій присязі генерал Олександр Сирський особисто вручив Петрові Клишу Почесну відзнаку Головнокомандувача ЗСУ — «Золотий хрест».