У Луцьку молодь може отримати премії за розвиток міста





Про це повідомляє начальниця відділу молодіжної політики у Департаменті молоді та спорту Заріна Дацик, - повідомляє



"Це знакова подія для Луцької міської територіальної громади, адже премії для молоді присуджуються вперше", — зазначила Заріна Дацик

Виплата здійснюватиметься одноразово. Наразі Луцька міська рада починає прийом документів на здобуття премій.



Хто може отримати премію

На неї можуть претендувати громадяни України віком від 14 до 35 років включно, які відповідають хоча б одному з критеріїв:



місце проживання яких зареєстровано / задекларовано в Луцькій міській територіальній громаді;

виборча адреса яких віднесена до Луцької міської територіальної громади, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, які підтвердили фактичне місце проживання на території громади виданою у встановленому порядку довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

навчаються чи працюють в Луцькій міській територіальній громаді та можуть підтвердити це документально.

Для її здобуття до 1 жовтня 2025 року потрібно подати:

пропозицію про присудження Премії за посиланням;

матеріали-презентації кандидата на присудження Премії (мультимедійні матеріали (відео — до 5 хвилин; фото / текст — до 50 слайдів / сторінок), грамоти, сертифікати, наукові та навчально-методичні публікації, матеріали в медіа, на вебпорталах тощо, які підтверджують діяльність кандидата);

характеристику кандидата із зазначенням його досягнень, реалізовані громадські проєкти та отриманий соціальний ефект за підписом керівника;

для фізичних осіб, які претендують на Премію, рекомендаційний лист від інститутів громадянського суспільства, установ, що працюють з молоддю, підприємств та організацій незалежно від форми власності;

копію паспорта громадянина України кандидата на присудження Премії;

копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб —платників податків, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначеного Реєстру, внесені до паспорта громадянина України, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

довідку з банку щодо банківського рахунка в національній валюті;

документ, що підтверджує місце проживання / навчання / роботи на території Луцької міської територіальної громади;

згоду кандидата на обробку персональних даних.

Документи потрібно подати особисто в департамент молоді та спорту Луцької міської ради (м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 21, каб. 205), або ж скан-копії документів електронною поштою на



У наступні роки документи прийматимуться щорічно до 1 квітня.

