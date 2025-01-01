Біла Церква зазнала масованої атаки російськими дронами





Про це повідомили очільник Київської ОВА Микола Калашник та ДСНС України.



Унаслідок обстрілу руйнувань зазнали ангари та триповерхова будівля одного з підприємств. Там спалахнули пожежі. Також зайнявся гаражний кооператив.



Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.



На іншій локації рятувальники ДСНС загасили загорання трьох будівель.

