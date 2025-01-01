У Луцьку зареєстрували петицію, у якій просять регулярно знищувати амброзію





Відповідну петицію зареєструвала користувачка Катерина Максименко на платформі електронної демократії. Станом на 2 вересня петицію підписали 5 людей із 300 необхідних, пише



Авторка документа просить залучити комунальні служби до системного моніторингу та ліквідації цієї небезпечної рослини не лише на прибудинкових територіях, а й у парках, скверах та на інших ділянках, де заросли цією рослиною.



"З метою захисту здоров’я громади та покращення санітарного стану міста просимо організувати регулярний покіс амброзії у всіх районах міста. Впевнені, що реалізація цих заходів допоможе зберегти здоров’я тисяч людей та покращити екологічний стан нашого міста", — додала авторка.



Онлайн голосування завершиться через 9 днів. Якщо електронна петиція збере понад 300 голосів, її розглядатимуть у міській раді.



Що відомо про амброзію та як убезпечити себе від прояву алергії

У Центрі громадського здоров'я МОЗ України раніше розповідали: амброзія полинолиста — це карантинний бур’ян, пилок якого є одним із найпотужніших природних алергенів. В Україні ця рослина занесена в "Перелік регульованих шкідливих організмів".



Сезон цвітіння амброзії зазвичай триває з середини липня до середини жовтня. У цей період пилок постійно вивільняється і накопичується не лише в атмосфері, а й у житлових приміщеннях.



Коли пилок амброзії потрапляє в організм через дихальні шляхи, слизові оболонки або шкіру, імунна система сприймає його як загрозу. У відповідь вивільнюються біологічно активні речовини, що й провокують алергію.



Симптоми алергії на амброзію:



закладеність носа, утруднене носове дихання;



водянисті виділення з носа;



чхання, сухий кашель;



почервоніння очей, сльозотеча;



пирхота в горлі;



висипання на шкірі (пухирі, плями), які супроводжуються свербежем;



у тяжких випадках — набряк та спазм дихальних шляхів, анафілактичний шок.



Профілактика загострень алергії в період цвітіння амброзії. У Центрі громадського здоров'я рекомендують:



уникати перебування на вулиці в період найбільшої концентрації пилку (зазвичай з 10:00 до 17:00, особливо у вітряні дні);



регулярно проводити вдома вологе прибирання, щоб зменшити кількість пилку в оселі;



носити сонцезахисні окуляри у період цвітіння амброзії, щоб захистити очі від подразнення;



тримати вікна та двері зачиненими, зокрема в автомобілі;



після вулиці переодягатися, приймати душ та промивати ніс;



не сушити одяг надворі.



Що робити, якщо з’явилися симптоми алергії на амброзію:



відчувши симптоми алергії, слід звернутися до лікаря для професійної консультації та лікування;



за потреби використовувати антигістамінні препарати, попередньо проконсультувавшись із лікарем.





