У Луцьку зареєстрували петицію, у якій просять регулярно знищувати амброзію
Сьогодні, 10:05
У Луцькій територіальній громаді просять організувати у всіх мікрорайонах регулярний покіс та знищення амброзії полонистої, пилок якої є алергеном для людини.
Відповідну петицію зареєструвала користувачка Катерина Максименко на платформі електронної демократії. Станом на 2 вересня петицію підписали 5 людей із 300 необхідних, пише Суспільне.
Авторка документа просить залучити комунальні служби до системного моніторингу та ліквідації цієї небезпечної рослини не лише на прибудинкових територіях, а й у парках, скверах та на інших ділянках, де заросли цією рослиною.
"З метою захисту здоров’я громади та покращення санітарного стану міста просимо організувати регулярний покіс амброзії у всіх районах міста. Впевнені, що реалізація цих заходів допоможе зберегти здоров’я тисяч людей та покращити екологічний стан нашого міста", — додала авторка.
Онлайн голосування завершиться через 9 днів. Якщо електронна петиція збере понад 300 голосів, її розглядатимуть у міській раді.
Що відомо про амброзію та як убезпечити себе від прояву алергії
У Центрі громадського здоров'я МОЗ України раніше розповідали: амброзія полинолиста — це карантинний бур’ян, пилок якого є одним із найпотужніших природних алергенів. В Україні ця рослина занесена в "Перелік регульованих шкідливих організмів".
Сезон цвітіння амброзії зазвичай триває з середини липня до середини жовтня. У цей період пилок постійно вивільняється і накопичується не лише в атмосфері, а й у житлових приміщеннях.
Коли пилок амброзії потрапляє в організм через дихальні шляхи, слизові оболонки або шкіру, імунна система сприймає його як загрозу. У відповідь вивільнюються біологічно активні речовини, що й провокують алергію.
Симптоми алергії на амброзію:
закладеність носа, утруднене носове дихання;
водянисті виділення з носа;
чхання, сухий кашель;
почервоніння очей, сльозотеча;
пирхота в горлі;
висипання на шкірі (пухирі, плями), які супроводжуються свербежем;
у тяжких випадках — набряк та спазм дихальних шляхів, анафілактичний шок.
Профілактика загострень алергії в період цвітіння амброзії. У Центрі громадського здоров'я рекомендують:
уникати перебування на вулиці в період найбільшої концентрації пилку (зазвичай з 10:00 до 17:00, особливо у вітряні дні);
регулярно проводити вдома вологе прибирання, щоб зменшити кількість пилку в оселі;
носити сонцезахисні окуляри у період цвітіння амброзії, щоб захистити очі від подразнення;
тримати вікна та двері зачиненими, зокрема в автомобілі;
після вулиці переодягатися, приймати душ та промивати ніс;
не сушити одяг надворі.
Що робити, якщо з’явилися симптоми алергії на амброзію:
відчувши симптоми алергії, слід звернутися до лікаря для професійної консультації та лікування;
за потреби використовувати антигістамінні препарати, попередньо проконсультувавшись із лікарем.
