У Луцьку зареєстрували петицію, у якій просять регулярно знищувати амброзію
У Луцькій територіальній громаді просять організувати у всіх мікрорайонах регулярний покіс та знищення амброзії полонистої, пилок якої є алергеном для людини.

Відповідну петицію зареєструвала користувачка Катерина Максименко на платформі електронної демократії. Станом на 2 вересня петицію підписали 5 людей із 300 необхідних, пише Суспільне.

Авторка документа просить залучити комунальні служби до системного моніторингу та ліквідації цієї небезпечної рослини не лише на прибудинкових територіях, а й у парках, скверах та на інших ділянках, де заросли цією рослиною.

"З метою захисту здоров’я громади та покращення санітарного стану міста просимо організувати регулярний покіс амброзії у всіх районах міста. Впевнені, що реалізація цих заходів допоможе зберегти здоров’я тисяч людей та покращити екологічний стан нашого міста", — додала авторка.

Онлайн голосування завершиться через 9 днів. Якщо електронна петиція збере понад 300 голосів, її розглядатимуть у міській раді.

Що відомо про амброзію та як убезпечити себе від прояву алергії
У Центрі громадського здоров'я МОЗ України раніше розповідали: амброзія полинолиста — це карантинний бур’ян, пилок якого є одним із найпотужніших природних алергенів. В Україні ця рослина занесена в "Перелік регульованих шкідливих організмів".

Сезон цвітіння амброзії зазвичай триває з середини липня до середини жовтня. У цей період пилок постійно вивільняється і накопичується не лише в атмосфері, а й у житлових приміщеннях.

Коли пилок амброзії потрапляє в організм через дихальні шляхи, слизові оболонки або шкіру, імунна система сприймає його як загрозу. У відповідь вивільнюються біологічно активні речовини, що й провокують алергію.

Симптоми алергії на амброзію:

закладеність носа, утруднене носове дихання;

водянисті виділення з носа;

чхання, сухий кашель;

почервоніння очей, сльозотеча;

пирхота в горлі;

висипання на шкірі (пухирі, плями), які супроводжуються свербежем;

у тяжких випадках — набряк та спазм дихальних шляхів, анафілактичний шок.

Профілактика загострень алергії в період цвітіння амброзії. У Центрі громадського здоров'я рекомендують:

уникати перебування на вулиці в період найбільшої концентрації пилку (зазвичай з 10:00 до 17:00, особливо у вітряні дні);

регулярно проводити вдома вологе прибирання, щоб зменшити кількість пилку в оселі;

носити сонцезахисні окуляри у період цвітіння амброзії, щоб захистити очі від подразнення;

тримати вікна та двері зачиненими, зокрема в автомобілі;

після вулиці переодягатися, приймати душ та промивати ніс;

не сушити одяг надворі.

Що робити, якщо з’явилися симптоми алергії на амброзію:

відчувши симптоми алергії, слід звернутися до лікаря для професійної консультації та лікування;

за потреби використовувати антигістамінні препарати, попередньо проконсультувавшись із лікарем.


