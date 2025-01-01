Поїхав до села на скутері: на Волині зник безвісти 77-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісно зниклого Черена Михайла Ісаковича, 20 листопада 1947 року народження, жителя с. Осекрів, Ковельського району. Пенсіонер 14 серпня 2025 року направлявся на своєму триколісному електроскутері бордового кольору до села Мочалки. Де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети: ріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке русе.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого, повідомити за номерами телефонів 0685147424 та 102", - йдеться в повідомленні.





