Поїхав до села на скутері: на Волині зник безвісти 77-річний чоловік

Поїхав до села на скутері: на Волині зник безвісти 77-річний чоловік
Поліцейські розшукують 77-річного волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісно зниклого Черена Михайла Ісаковича, 20 листопада 1947 року народження,  жителя с. Осекрів, Ковельського району. Пенсіонер 14 серпня 2025 року направлявся на своєму триколісному електроскутері бордового кольору до села Мочалки. Де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети: ріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке русе.
Поїхав до села на скутері: на Волині зник безвісти 77-річний чоловік

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого, повідомити за номерами телефонів  0685147424 та 102", - йдеться в повідомленні.
Поїхав до села на скутері: на Волині зник безвісти 77-річний чоловік


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині загинув 11-класник: не впорався з керуванням і впав з мотоцикла
Сьогодні, 10:40
СБУ затримала російського «крота» у ЗСУ на Донеччині
Сьогодні, 10:35
Поїхав до села на скутері: на Волині зник безвісти 77-річний чоловік
Сьогодні, 10:24
У Луцьку зареєстрували петицію, у якій просять регулярно знищувати амброзію
Сьогодні, 10:05
У справі про вбивство Парубія знайшли «російський слід»
Сьогодні, 09:41
Медіа
відео
1/8