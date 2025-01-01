У справі про вбивство Парубія знайшли «російський слід»

Служба безпеки України заявила, що наявна інформація свідчить про «російський слід» у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

«Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб російської федерації. Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази», — заявив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко.

Начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов на брифінгу 1 вересня розповів, що підозрюваний — місцевий житель Львова, що мав «певні обставини, за яких вчинив це вбивство».

Правоохоронці не називають мотивів підозрюваного нападника і не розкривають деталей справи. Тим часом львівське видання «Високий замок» з посиланням на джерела пише, нібито в затриманого рік тому безвісти зник син і росіяни сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство будь-якого відомого українського політика. hromadske не змогло підтвердити цю інформацію.

Правоохоронці розповіли, що підозрюваного затримали в Хмельницькій області. Не виключають, що він хотів виїхати за межі України — ця інформація перевіряється.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?

Народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня. Невідомий чоловік здійснив орієнтовно вісім пострілів у політика з вогнепальної короткоствольної зброї, унаслідок чого Парубій загинув на місці.

Нападник втік, а у Львові ввели спеціальну операцію «Сирена». Уже вночі 1 вересня президент Володимир Зеленський оголосив українцям, що правоохоронці затримали підозрюваного і той дав перші свідчення.

Дії затриманого чоловіка кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство;

ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю.

Зеленський заявив, що вбивство Андрія Парубія було ретельно сплановано. На відео з моментом нападу, яке поширили місцеві Telegram-канали, видно, що нападник, який стріляв у Парубія, був одягнений як кур'єр служби доставки.

Глава Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що підозрюваний тривалий час готувався до вбивства, відстежуючи жертву. А після нападу намагався переховуватися на Хмельниччині.

За словами Вигівського, цей злочин не випадковий і в ньому є російський слід.

