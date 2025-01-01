СБУ затримала російського «крота» у ЗСУ на Донеччині

Працівники СБУ викрили російського «крота» на одній з ремонтних баз ЗСУ на Донеччині.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента рф, який коригував ворожий вогонь по Силах оборони на Краматорському напрямку. Основним його завданням був пошук і передача координат ремонтних баз, де відновлюють пошкоджену техніку українських військ після боїв на передовій.

За матеріалами справи, завдання фсб виконував 37-річний працівник місцевого заводу. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свого брата, який проживає в рф і співпрацює з окупантами.

Після вербування фігурант фотографував цехи свого підприємства, які використовувалися для ремонту важкої бронетехніки ЗСУ. Приховану фіксацію він здійснював під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення.

Потім зроблені фотознімки із геолокаціями об’єктів агент мав передати куратору через анонімний чат у месенджері.

Отримані розвіддані рашисти планували використати для підготовки нових ударів.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і запобігла «зливу» даних про оборонно-промислові потужності фронтового регіону.

У затриманого агента рф вилучено смартфон, на який він фотографував ремонтно-виробничі приміщення заводу та контактував з куратором від фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

