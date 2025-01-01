На Волині загинув 11-класник: не впорався з керуванням і впав з мотоцикла

Через безвідповідальність дорослих і підлітків: на Волині – знову аварії за участю мотоциклістів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Незважаючи на системну профілактику поліції Волині та медіа, неповнолітні продовжують кермувати мотоциклами, не маючи на це права. Ціна такої безвідповідальності – їх життя і здоров’я.

Для 11-класника з Ковельського району нічна поїздка мотоциклом стала останньою. Близько 3.50 хлопець не впорався з кермуванням, впав на асфальт та отримав травми, несумісні з життям. Транспортний засіб не був зареєстрований, а це – пряма відповідальність дорослих, в першу чергу.

Ще одна ДТП трапилась у Камінь-Каширському районі. Хлопець, 2008 року народження, їхавши мотоциклом, зіткнувся з придорожнім деревом та отримав важкі травми, наразі перебуває в реанімації.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції. Відомості належним чином зареєстровані, триває досудове слідство.
