Лучани завтра прощатимуться з Героєм Сергієм Черленюком
Сьогодні, 11:03
Завтра, 3 вересня, в обласному центрі Волині відбудеться прощання з Героєм Сергієм Черленюком.
Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.
Завтра, 3 вересня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Черленюка Сергія Івановича (07.03.1993 року народження), який загинув 15 травня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
