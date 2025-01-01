Лучани завтра прощатимуться з Героєм Сергієм Черленюком

Завтра, 3 вересня, в обласному центрі Волині відбудеться прощання з ГероємПро це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.Завтра, 3 вересня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Черленюка Сергія Івановича (07.03.1993 року народження), який2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.