Лучани завтра прощатимуться з Героєм Сергієм Черленюком

Лучани завтра прощатимуться з Героєм Сергієм Черленюком
Завтра, 3 вересня, в обласному центрі Волині відбудеться прощання з Героєм Сергієм Черленюком.

Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.

Завтра, 3 вересня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Черленюка Сергія Івановича (07.03.1993 року народження), який загинув 15 травня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У мережі опублікували відео аварії на перехресті в Луцьку
Сьогодні, 11:34
Наближення лінії фронту: на Дніпропетровщині обмежили рух деяких приміських поїздів
Сьогодні, 11:12
Лучани завтра прощатимуться з Героєм Сергієм Черленюком
Сьогодні, 11:03
У Луцьку нетверезий водій створив небезпечну ситуацію на дорозі
Сьогодні, 10:47
На Волині загинув 11-класник: не впорався з керуванням і впав з мотоцикла
Сьогодні, 10:40
Медіа
відео
1/8