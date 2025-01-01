У мережі опублікували відео аварії на перехресті в Луцьку

У мережі опублікували відео аварії на перехресті в Луцьку
У соціальних мережах опублікували відео дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження в Луцьку.

Відео у фейсбуці оприлюднив департамент муніципальної варти Луцької міськради.

На перехресті вулиць Рівненська та Відродження сталась дорожньо-транспортна пригода, яку було зафіксовано диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» за допомогою камер відеоспостереження.

Водій автомобіля Nissan Leaf, д.н.з. АС4033YA, здійснив раптову зупинку на заборонений сигнал світлофора. Автомобіль Renault Scenic, д.н.з. 03ЕМ8222, що рухався позаду, не встиг вчасно відреагувати на різке гальмування та допустив зіткнення.

На щастя, обійшлося без травмованих. Водії врегулювали ситуацію на місці, без виклику поліції.


Теги: ДТП, Луцьк
