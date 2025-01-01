Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині

У Рожищенську громаду на Волині знову надійшла чорна звістка, обірвавши останні надії ще однієї родини.

Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.

Офіційно підтвердили загибель захисника України Михайла Прокоповича Беня, 1969 р.н., котрий понад десять місяців вважався безвісти зниклим.

Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 23 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області.

«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 2 до 4 вересня включно та в день поховання.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
