Наближення лінії фронту: на Дніпропетровщині обмежили рух деяких приміських поїздів





Про це повідомляє пресслужба приміських сполучень "Укрзалізниці", пише



Мова про поїзди у сполученні Чаплине – Демурине - Чаплине, які курсуватимуть до/з станції Просяна Дніпропетровської області.



Маршрут поїзд №6148 Чаплине – Демурине було обмежено до станції Просяна. Водночас поїзд №6143 Демурине – Чаплине відправлятиметься зі станції Просяна.



За даними DeepState, від селища Проясна до лінії фронту залишилося близько 20 кілометрів.



Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 29 серпня, коли енергетики ДТЕК проводили аварійні роботи поблизу лінії фронту, ворожий дрон влучив у службову автівку.

