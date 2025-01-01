У Луцьку нетверезий водій створив небезпечну ситуацію на дорозі

Учора, 1 вересня, під час патрулювання на проспекті Волі в Луцьку поліцейські звернули увагу на автомобіль Chevrolet.

Його водій не надав переваги в русі зустрічному Renault, чим спричинив небезпечну ситуацію на дорозі, повідомляє в телеграмі патрульна поліція Волині.

Під час спілкування з керманичем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу Драгер показав результат — 2,62 проміле алкоголю, що значно перевищує допустиму норму.

Інспектори склали адміністративні матеріали за:

• ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
• ч.5 ст.122 (порушення, що спричинили створення аварійної обстановки) КУпАП.

«Закликаємо водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та ніколи не сідати за кермо напідпитку. Це може коштувати життя», - зазначили у патрульній поліції.


