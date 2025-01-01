Втрати Росії станом на 6 вересня: Генштаб оновив дані





Втрати Росії у війні на 6 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 вересня втратила:



особового складу ‒ близько 1087180 (+960) осіб,

танків ‒ 11161 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 23243 (+0) од,

артилерійських систем – 32474 (+39) од,

РСЗВ – 1480 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1211 (+1) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 341 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256),

крилаті ракети ‒ 3686 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 60950 (+119) од,

спеціальна техніка ‒ 3957 (+1).

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 6 вересня 2025 року.

