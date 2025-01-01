Втрати Росії станом на 6 вересня: Генштаб оновив дані
Сьогодні, 09:13
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 6 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 6 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 6 вересня втратила:
особового складу ‒ близько 1087180 (+960) осіб,
танків ‒ 11161 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 23243 (+0) од,
артилерійських систем – 32474 (+39) од,
РСЗВ – 1480 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1211 (+1) од,
літаків – 422 (+0) од,
гелікоптерів – 341 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256),
крилаті ракети ‒ 3686 (+0),
кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 60950 (+119) од,
спеціальна техніка ‒ 3957 (+1).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Втрати Росії у війні на 6 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 6 вересня втратила:
особового складу ‒ близько 1087180 (+960) осіб,
танків ‒ 11161 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 23243 (+0) од,
артилерійських систем – 32474 (+39) од,
РСЗВ – 1480 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1211 (+1) од,
літаків – 422 (+0) од,
гелікоптерів – 341 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256),
крилаті ракети ‒ 3686 (+0),
кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 60950 (+119) од,
спеціальна техніка ‒ 3957 (+1).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 6 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 6 вересня
Сьогодні, 10:12
Втрати Росії станом на 6 вересня: Генштаб оновив дані
Сьогодні, 09:13
У росії засудили 4 українських військовополонених, один із них у суді цитував Тичину
Сьогодні, 08:25
Азербайджан спорядив Україні МіГ-29, - ЗМІ
Сьогодні, 07:32