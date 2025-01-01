Азербайджан спорядив Україні МіГ-29, - ЗМІ





Про це пише



З посиланням на фото військових блогерів видання зазначає, що у ЗСУ з’явилися літаки з характерним азербайджанським камуфляжем - блакитним, сірим і фіолетово-сірим. Літак на фото має вигляд, ніби виконує бойове завдання: озброєний ракетами "повітря-повітря" Р-27 і ближнього бою Р-73.



Офіційно Азербайджан не постачав Україні зброю і заявляв лише про гуманітарну допомогу.



На початку війни на території України перебували азербайджанські МіГ-29, котрі ремонтували у Львові. Літаки могли пережити російську атаку на Львівський державний авіаремонтний завод у березні 2022 року, його головний ангар було зруйновано. Цей завод був пріоритетною ціллю для Росії, оскільки був єдиним у країні, здатним виконувати капітальний ремонт МіГ-29. Самі літаки дісталися Азербайджану від України - країна викупила 15 вживаних МіГ-29. Україна отримала їх після розпаду СРСР.



Влітку 2022 року військовий блогер Caucasuswar опублікував фото трьох азербайджанських винищувачів на ремонті у Львівському авіаремонтному заводі. Після початку вторгнення літаки, ймовірно, могли перейти до складу української армії.



Поява колишніх азербайджанських МіГ-29 у ВПС України збіглася з різким погіршенням відносин між Баку та Москвою. Влітку 2025 року в Росії затримали десятки етнічних азербайджанців, кілька з них загинули, що викликало жорстку реакцію Баку. Ще одним подразником стало збиття в 2024 році літака Azerbaijan Airlines.



На цьому тлі президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв’ю Al Arabiya заявив, що за часів Радянського Союзу країна перебувала під "окупацією" і наголосив, що Москва досі проявляє агресію. Він висловив розчарування реакцією Росії на катастрофу азербайджанського лайнера і назвав тортури та вбивства представників діаспори "безпрецедентним актом проти нашого народу".



Раніше Алієв засудив попередні російські атаки на азербайджанські об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні.Після цього, Азербайджан виділив Україні допомогу після атак РФ. Також ЗМІ повідомли, що Азербайджан пригрозив РФ зняттям заборони на постачання зброї Україні, якщо росіяни продовжать удари по об'єктах азербайджанських компаній в Україні.

