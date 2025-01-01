У Шацьку судили жінку, яка нелегально здавала в оренду житло
Сьогодні, 05:28
У Шацькому суді розглянули справу місцевої жительки, яка здавала житло для тимчасового проживання без державної реєстрації підприємницької діяльності.
Про це стало відомо з опублікованого рішення суду, – пише Район.Шацьк.
Перевірка податкової встановила, що жінка 9 липня надавала послуги оренди з метою отримання прибутку, порушивши правила господарської діяльності. У суді вона не була присутня, але просила розглянути справу без неї.
Суд визнав її винною та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також вона повинна сплатити судовий збір — понад 600 гривень. Якщо жінка не сплатить штраф упродовж 15 днів, сума подвоїться й становитиме 34 тисячі гривень.
