У Шацьку судили жінку, яка нелегально здавала в оренду житло





Про це стало відомо з опублікованого рішення суду, – пише

Перевірка податкової встановила, що жінка 9 липня надавала послуги оренди з метою отримання прибутку, порушивши правила господарської діяльності. У суді вона не була присутня, але просила розглянути справу без неї.



Суд визнав її винною та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також вона повинна сплатити судовий збір — понад 600 гривень. Якщо жінка не сплатить штраф упродовж 15 днів, сума подвоїться й становитиме 34 тисячі гривень.

