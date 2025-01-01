З міськради на Волині звільнили працівниць, які фігурують у справі про «схему для ухилянтів»

Ковельський міський голова Ігор Чайка звільнив двох працівниць міськради, які фігурують у справі про «схему для ухилянтів».Про це очільник Ковельської громади повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.В рамках досудового розслідування слідчим відділом управління СБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, в якому фігурують працівники виконкому міської ради та управління соціального захисту населення."Хочу наголосити, що Ковельська міська рада та її виконавчі органи зацікавлені в об'єктивному та всебічному розслідуванні цієї справи, тому ми співпрацюємо з правоохоронними органами та надаємо всебічну підтримку та всю необхідну інформацію.", - написав Ігор Чайка.Також міський голова заявив, що ініціює проведення внутрішнього розслідування та наполягатиме на подальшій реорганізації підрозділів, які фігурують в даному кримінальному провадженні."Станом на сьогодні дві особи, стосовно яких здійснюється досудове розслідування, вже звільнені із займаних посад", - підсумував мер.