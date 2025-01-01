Українські фанати на матчі з Францією вивісили банер із Луцьким замком. ФОТО
05 вересня, 23:19
Під час поєдинку збірної України з Францією трибуни українських уболівальників вкотре стали місцем справжнього символізму.Фанати розгорнули масштабний банер із зображенням українського воїна та
фортеці, яка уособлює незламність нашої держави.
Про це повідомляє "Чемпіон".
На зображенні багато глядачів впізнали в'їзну вежу Луцького замку. Фортеця символізує Україну як надійний щит і оборонця всієї Європи від російської агресії.
Такий потужний меседж від уболівальників одразу привернув увагу ЗМІ та фантів, викликавши хвилю підтримки в соцмережах.
Нагадаємо, зараз збірна України з футболу грає проти Франції в першому матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок проходить на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав".
Після першого тайму рахунок 1:0 на користь іменитих гостей. На "Чемпіоні" також доступна онлайн-трансляція гри.
