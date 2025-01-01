Волинський медзаклад отримав спецавтомобіль з Німеччини. ФОТО

Міський голова Ковелята його заступникповернулися з робочої поїздки до Німеччини, звідки привезли для Ковельського МТМО сучасний реанімобіль Mercedes.Про це йдеться на сторінці Ковельської міської ради.Це вже четверта спеціалізована машина саме для МТМО, яку громада отримала завдяки голові товариства «Допомога дітям Ковеля» з Вальсроде, Почесному громадянину КовеляУ ході візиту делегація мала зустріч із бургомістром Вальсродета бургомістром БарзінгхаузенаОбговорили подальшу співпрацю та допомогу в рамках програм GIZ за фінансової підтримки Федерального уряду Німеччини. Уже найближчим часом Ковельська громада очікує три пакети допомоги, про які подбали німецькі міста-партнери Ковеля - Вальсроде, Барзінгхаузен та Саарбрюкен. Це спеціалізований мікроавтобус для перевезення маломобільних груп населення, багатофункціональний колісний автонавантажувач та сучасний спортивний майданчик.Також ковельчани взяли участь у заходах з нагоди Дня міста Барзінгхаузена.«Ми вдячні нашим німецьким друзям за постійну увагу до Ковеля. Міжнародне муніципальне партнерство має не лише практичний вимір для Ковельської громади, а й зміцнює загальну довіру та підтримку наших європейських партнерів до України», - підкреслив міський голова Ігор Чайка