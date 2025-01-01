В автокатастрофі загинув воїн з Волині Максим Романюк

В автокатастрофі загинув воїн з Волині Максим Романюк
Знову надійшла сумна звістка на Волинь. Передчасно пішов із життя військовослужбовець з Володимирської громади Максим Романюк.

Про це повідомив очільник Володимирської територіальної громади Ігор Пальонка.


36-річний захисник Максим Романюк загинув в автокатастрофі 4 вересня.

"Прощання із Максимом Романюком відбудеться завтра, 6 вересня.
О 12:30 кортеж «На щиті» вирушить із моргу додому бійця вулицями Шпитальна-Ковельська-Данила Галицького-Луцька. О 13:00 відбудеться панахида вдома, за адресою: вулиця Луцька, 213", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.

Поховають військового на Алеї Героїв Федорівського кладовища.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

