В автокатастрофі загинув воїн з Волині Максим Романюк
05 вересня, 21:57
Знову надійшла сумна звістка на Волинь. Передчасно пішов із життя військовослужбовець з Володимирської громади Максим Романюк.
Про це повідомив очільник Володимирської територіальної громади Ігор Пальонка.
36-річний захисник Максим Романюк загинув в автокатастрофі 4 вересня.
"Прощання із Максимом Романюком відбудеться завтра, 6 вересня.
О 12:30 кортеж «На щиті» вирушить із моргу додому бійця вулицями Шпитальна-Ковельська-Данила Галицького-Луцька. О 13:00 відбудеться панахида вдома, за адресою: вулиця Луцька, 213", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.
Поховають військового на Алеї Героїв Федорівського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
