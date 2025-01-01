В автокатастрофі загинув воїн з Волині Максим Романюк





Про це повідомив очільник Володимирської територіальної громади Ігор Пальонка.





36-річний захисник Максим Романюк загинув в автокатастрофі 4 вересня.



"Прощання із Максимом Романюком відбудеться завтра, 6 вересня.

О 12:30 кортеж «На щиті» вирушить із моргу додому бійця вулицями Шпитальна-Ковельська-Данила Галицького-Луцька. О 13:00 відбудеться панахида вдома, за адресою: вулиця Луцька, 213", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.



Поховають військового на Алеї Героїв Федорівського кладовища.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову надійшла сумна звістка на Волинь. Передчасно пішов із життя військовослужбовець з Володимирської громади Максим Романюк.Про це повідомив очільник Володимирської територіальної громади36-річний захисник Максим Романюк загинув в автокатастрофі 4 вересня."Прощання із Максимом Романюком відбудеться завтра, 6 вересня.О 12:30 кортеж «На щиті» вирушить із моргу додому бійця вулицями Шпитальна-Ковельська-Данила Галицького-Луцька. О 13:00 відбудеться панахида вдома, за адресою: вулиця Луцька, 213", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.Поховають військового на Алеї Героїв Федорівського кладовища.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію