Без батька залишилося п'ятеро дітей: підтвердили загибель на війні волинянина Володимира Калитюка

Знову чорна звістка затьмарила небо над Волинню. Повідомили про загибель військовослужбовця із Устилузької міської громади.Про це повідомили на сторінці Устилузької міськради."З глибоким сумом повідомляємо про підтвердження загибелі нашогоземляка із села Стенжаричі — Калитюка Володимира Олександровича, 30.10.1986 року народження. З 08 вересня 2024 року Захисник вважався безвісти зниклим у Донецькій області. Увесь цей час рідні жили вірою, молитвою та надією. Без сина залишилася мати, а без батька — п’ятеро дітей", - повідомили на сторінці громади.Про прибуття скорботного кортежу з тілом військовослужбовця буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна