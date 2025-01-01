У Ковелі затримали чоловіка, який вчинив стрілянину
05 вересня, 20:35
У Ковелі патрульні оперативно затримали чоловіка, який вчинив стрілянину.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції.
4 вересня правоохоронці отримали повідомлення про конфлікт. Прямуючи на місце події, інспектори помітили чоловіка, який тікав від людей. Тож вирішили його зупинити та перевірити. Виявилось, що він один з учасників конфлікту. Ба більше, за словами громадян, він вчинив на місці стрілянину та травмував одного з них.
Патрульні затримали правопорушника й під час поверхневої перевірки виявили в нього предмет, схожий на пістолет.
На місце ми викликали слідчих. А травмованим вже опікувались медики швидкої. На щастя, життю чоловіка нічого не загрожує. Відомо, що за фактом події слідчі внесли до ЄРДР відомості за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції.
4 вересня правоохоронці отримали повідомлення про конфлікт. Прямуючи на місце події, інспектори помітили чоловіка, який тікав від людей. Тож вирішили його зупинити та перевірити. Виявилось, що він один з учасників конфлікту. Ба більше, за словами громадян, він вчинив на місці стрілянину та травмував одного з них.
Патрульні затримали правопорушника й під час поверхневої перевірки виявили в нього предмет, схожий на пістолет.
На місце ми викликали слідчих. А травмованим вже опікувались медики швидкої. На щастя, життю чоловіка нічого не загрожує. Відомо, що за фактом події слідчі внесли до ЄРДР відомості за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В автокатастрофі загинув воїн з Волині Максим Романюк
05 вересня, 21:57
Без батька залишилося п'ятеро дітей: підтвердили загибель на війні волинянина Володимира Калитюка
05 вересня, 21:17
У Ковелі затримали чоловіка, який вчинив стрілянину
05 вересня, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 6 вересня
05 вересня, 20:00
У Литві лунатимуть сирени, коли до країни залітатимуть безпілотники
05 вересня, 19:05