У Ковелі затримали чоловіка, який вчинив стрілянину

У Ковелі патрульні оперативно затримали чоловіка, який вчинив стрілянину.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції.4 вересня правоохоронці отримали повідомлення про конфлікт. Прямуючи на місце події, інспектори помітили чоловіка, який тікав від людей. Тож вирішили його зупинити та перевірити. Виявилось, що він один з учасників конфлікту. Ба більше, за словами громадян, він вчинив на місці стрілянину та травмував одного з них.Патрульні затримали правопорушника й під час поверхневої перевірки виявили в нього предмет, схожий на пістолет.На місце ми викликали слідчих. А травмованим вже опікувались медики швидкої. На щастя, життю чоловіка нічого не загрожує. Відомо, що за фактом події слідчі внесли до ЄРДР відомості за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.