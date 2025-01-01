Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 6 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 6 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію