Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 6 вересня
05 вересня, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.
