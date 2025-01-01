Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 6 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 6 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 6 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Без батька залишилося п'ятеро дітей: підтвердили загибель на війні волинянина Володимира Калитюка
05 вересня, 21:17
У Ковелі затримали чоловіка, який вчинив стрілянину
05 вересня, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 6 вересня
05 вересня, 20:00
У Литві лунатимуть сирени, коли до країни залітатимуть безпілотники
05 вересня, 19:05
Громада на Волині отримала реанімобіль від німецьких волонтерів
05 вересня, 18:29
Медіа
відео
1/8