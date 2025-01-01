6 вересня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні, 6 вересня, святкує колишній багаторічний начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради(на фото).Також особисте свято у телеоператораТакож день народження святкує єпископ Володимир-Волинського і Турійського ПЦУВіряни відзначають 6 вересня Спомин чуда Архистратига Михаїла в Хонах (Колосах).Іменини святкують: Петро, Арсен та Георгій.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.У цей день 1907 року в Луцьку відбулося освячення нової лютеранської кірхи.6 вересня 1934 року помер український художник, педагог, культурний діяч, уродженець Волині Андроник Лазарчук.Цього дня народився заслужений журналіст України, який понад 25 років працював у газеті «Волинь» Святослав Крещук (1946-2006).