6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні, 6 вересня, святкує колишній багаторічний начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради Сергій Шабала (на фото).
Також особисте свято у телеоператора Олександра Ватащука.
Також день народження святкує єпископ Володимир-Волинського і Турійського ПЦУ Матфей (Шевчук).
Віряни відзначають 6 вересня Спомин чуда Архистратига Михаїла в Хонах (Колосах).
Іменини святкують: Петро, Арсен та Георгій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
У цей день 1907 року в Луцьку відбулося освячення нової лютеранської кірхи.
6 вересня 1934 року помер український художник, педагог, культурний діяч, уродженець Волині Андроник Лазарчук.
Цього дня народився заслужений журналіст України, який понад 25 років працював у газеті «Волинь» Святослав Крещук (1946-2006).
