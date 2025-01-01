Україна повернула з окупованих територій велику групу дітей
Сьогодні, 03:41
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще велику групу дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні", - повідомив Єрмак.
Серед врятованих:
сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері;
діти, яких змушували співати гімн Росії та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими;
підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.
"Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя. Дякую Save Ukraine та всім партнерам за допомогу у порятунку цих дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив глава ОП.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні", - повідомив Єрмак.
Серед врятованих:
сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері;
діти, яких змушували співати гімн Росії та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими;
підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.
"Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя. Дякую Save Ukraine та всім партнерам за допомогу у порятунку цих дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив глава ОП.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Ти зе-СУКА ганебний нелігетим зе-клоун трикратно краущий пенсії в помираючих від недоїдання без недоступних без грошей ПЕНСІОНЕРІВ! іМПІЧМЕНТ ЗЛОДІЮ зеленському і садити довічнно на НАРИ зе-гадину!!!
Вибір редактора
Останні новини
Азербайджан спорядив Україні МіГ-29, - ЗМІ
Сьогодні, 07:32
У Шацьку судили жінку, яка нелегально здавала в оренду житло
Сьогодні, 05:28
Україна повернула з окупованих територій велику групу дітей
Сьогодні, 03:41
З міськради на Волині звільнили працівниць, які фігурують у справі про «схему для ухилянтів»
Сьогодні, 01:15
6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00