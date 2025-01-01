Україна повернула з окупованих територій велику групу дітей

Україна повернула з окупованих територій велику групу дітей
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще велику групу дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні", - повідомив Єрмак.

Серед врятованих:

сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері;
діти, яких змушували співати гімн Росії та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими;
підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.

"Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя. Дякую Save Ukraine та всім партнерам за допомогу у порятунку цих дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив глава ОП.

Депортація українських дітей
Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

