У Луцьку – проти паркування автомобілів біля проблемного перехрестя в районі Кічкарівки
У Луцьку просять заборонити паркування автомобілів на перехресті вул. Державності – Кічкарівської – Шкільної.

Петицію на платформі E-DEM 4 вересня 2025 року зареєструвала Інна Серганчук, передає "Конкурент".

Авторка петиції просить вжити заходів для заборони паркування транспортних засобів (у тому числі вантажного транспорту під час розвантаження товарів) на вулиці Державності в Луцьку, а саме – на ділянці навпроти магазину «Сімі», поблизу перехрестя з вулицями Кічкарівською та Шкільною.

«Постійне паркування автомобілів у цьому місці суттєво обмежує оглядовість для водіїв, які виїжджають з вул. Шкільна на вул. Державності у напрямку центру міста (ліворуч). Водій змушений частково виїжджати на головну дорогу, не маючи повного огляду дорожньої ситуації, що створює пряму загрозу дорожньо-транспортних пригод», – йдеться у зверненні.

Крім того, додає авторка, облаштування зони паркування у цьому місці суперечить нормам ПДР, зокрема пунктам, які забороняють зупинку і стоянку транспортних засобів ближче ніж за 10 м до перехрестя та в місцях з обмеженою видимістю.

Тож у петиції просять:

встановити дорожні знаки, що забороняють зупинку/стоянку автомобілів на цій ділянці;

розглянути можливість нанесення розмітки або встановлення антипаркувальних елементів (стовпчики, турнікети тощо);

забезпечити контроль за дотриманням правил паркування на перехресті вулиць Державності – Кічкарівської – Шкільної.

Аби петицію розглянули у Луцькій міській раді, її повинні підписати не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 11 днів.

