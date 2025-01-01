8 вересня: церковне свято сьогодні, що гріх робити на Другу Пречисту





Яке сьогодні церковне свято в Україні



8 вересня (21 вересня за старим стилем) святкують Різдво Пресвятої Богородиці - один з найбільш шанованих днів у Церкві, передає



Це свято було встановлене наприкінці VI - початку VII століття, але про саму подію відомо небагато. За переказами, у подружжя з Єрусалима, Іоакима та Анни, довго не було дітей. На ті часи відсутність дітей вважалася мало не прокляттям, й Іоакиму навіть відмовили в церкві - заборонили приносити жертву. Тоді чоловік з сумними думками пішов у пустелю на молитву - у той момент йому та його дружині з'явився янгол, який сповістив, що про їхнє потомство "говоритимуть у всьому світі". Незабаром Анна народила дочку, яка стала Матір'ю Спасителя.



У народі свято називають Мала, або Друга Пречиста - Першу Пречисту відзначають у день Успіння Богородиці, а також Спожинки, Осенини. Це також свято врожаю, яке заведено відзначати шумно і весело.



Вважається благою справою в цей день надати допомогу нужденним - подати милостиню або допомогти хоч чимось. Згідно з повір'ями, це принесе в дім достаток, здоров'я і дитячий сміх. Особливу увагу в це свято приділяють мамам - їм дякують за все і теж намагаються в усьому допомагати.



У день Різдва Пресвятої Богородиці Церква застерігає від лихослів'я, злоби, сварок, заздрощів і відмови в допомозі. Грішно сьогодні ображати родичів, дітей і літніх людей.



Згідно з народними прикметами, не можна виконувати важку роботу в домі та на подвір'ї - прибирати, мити підлогу, палити сміття. Жінкам у цей день заборонено брати в руки ножиці, голки, не можна шити, вишивати або лагодити одяг. Не слід одягати темний одяг і вживати алкоголь - це до хвороб і бідності.

