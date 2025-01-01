Курс валют на 8 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 вересня. Долар втратив аж 13 коп. Євро додав 3 коп. Польський злотий зріс на 1 коп.
Про це повідомили у НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,21(-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,16 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,21(-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,16 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку – проти паркування автомобілів біля проблемного перехрестя в районі Кічкарівки
Сьогодні, 07:15
Курс валют на 8 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 8 вересня
Сьогодні, 01:30
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00