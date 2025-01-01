Курс валют на 8 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 8 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 вересня. Долар втратив аж 13 коп. Євро додав 3 коп. Польський злотий зріс на 1 коп.

Про це повідомили у НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,21(-13 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,16 (+3 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)

