Курс валют на 8 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили у НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,21(-13 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,16 (+3 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)

