8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У цей день день народження у вокаліста луцького гурту «ФлайzZzа» Андрія Тимчука (на фото).
Також день народження сьогодні святкує журналіст та військовий Олександр Зелінський.
Іменинниками 8 вересня є: Іван, Георгій.
Вітаємо всіх іменників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.
Цього дня у Любомлі на Волині народилася Наталія Ужвій , народна артистка СРСР, українська радянська акторка театру і кіно (8 вересня 1898 року — 22 липня 1986 року).
8 вересня в новому церковному календарі Православної церкви України велике свято - Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти найбільших свят Церкви, яке називають двунадесятим.
