8 вересня на Волині: гортаючи календар
У цей день день народження у вокаліста луцького гурту «ФлайzZzа» Андрія Тимчука (на фото).

Також день народження сьогодні святкує журналіст та військовий Олександр Зелінський.

Іменинниками 8 вересня є: Іван, Георгій.

Вітаємо всіх іменників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.

Цього дня у Любомлі на Волині народилася Наталія Ужвій , народна артистка СРСР, українська радянська акторка театру і кіно (8 вересня 1898 року — 22 липня 1986 року).

8 вересня в новому церковному календарі Православної церкви України велике свято - Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти найбільших свят Церкви, яке називають двунадесятим.

