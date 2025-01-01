8 вересня на Волині: гортаючи календар

У цей день день народження у вокаліста луцького гурту «ФлайzZzа»(на фото).Також день народження сьогодні святкує журналіст та військовийІменинниками 8 вересня є: Іван, Георгій.Вітаємо всіх іменників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.Цього дня у Любомлі на Волині народилася Наталія Ужвій , народна артистка СРСР, українська радянська акторка театру і кіно (8 вересня 1898 року — 22 липня 1986 року).8 вересня в новому церковному календарі Православної церкви України велике свято - Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти найбільших свят Церкви, яке називають двунадесятим.