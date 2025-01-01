У Трампа після ударів по Києву підтвердили можливість нових санкцій проти РФ

В Білому домі не виключають, що нові санкції проти Росії все ж таки введуть після того, як росіяни влаштували масовану атаку по Києву в ніч на 7 вересня. Остаточне рішення буде за президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Хассет нагадав інтерв'юєрці, що зовнішня політика не входить до його компетенції. Він відповідає за те, щоб санкції проти інших країн були успішно застосовані. Зокрема, як у випадку з Індією.

При цьому Хассет припустив, що оскільки новини з України "дуже розчаровують", не можна виключати подальшого обговорення санкцій проти РФ у Білому домі

"Новини минулої ночі дуже розчаровують. І я впевнений, що сьогодні та завтра буде багато розмов про рівень санкцій та терміни їх запровадження... І, зрештою, це рішення за президентом. Але так, це ситуація, що дуже розчаровує", - зазначив він.

Зазначимо, що міністр фінансів США Скотт Бессент також підтвердив, що у Вашингтоні давно готові посилити економічний тиск на Росію. Однак для цього необхідна підтримка європейських союзників.

