У Трампа після ударів по Києву підтвердили можливість нових санкцій проти РФ
07 вересня, 23:19
В Білому домі не виключають, що нові санкції проти Росії все ж таки введуть після того, як росіяни влаштували масовану атаку по Києву в ніч на 7 вересня. Остаточне рішення буде за президентом США Дональдом Трампом.
Про це заявив голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Хассет нагадав інтерв'юєрці, що зовнішня політика не входить до його компетенції. Він відповідає за те, щоб санкції проти інших країн були успішно застосовані. Зокрема, як у випадку з Індією.
При цьому Хассет припустив, що оскільки новини з України "дуже розчаровують", не можна виключати подальшого обговорення санкцій проти РФ у Білому домі
"Новини минулої ночі дуже розчаровують. І я впевнений, що сьогодні та завтра буде багато розмов про рівень санкцій та терміни їх запровадження... І, зрештою, це рішення за президентом. Але так, це ситуація, що дуже розчаровує", - зазначив він.
Зазначимо, що міністр фінансів США Скотт Бессент також підтвердив, що у Вашингтоні давно готові посилити економічний тиск на Росію. Однак для цього необхідна підтримка європейських союзників.
