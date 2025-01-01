У Трампа після ударів по Києву підтвердили можливість нових санкцій проти РФ

Дональдом Трампом.



Про це заявив голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассет, повідомляє



Хассет нагадав інтерв'юєрці, що зовнішня політика не входить до його компетенції. Він відповідає за те, щоб санкції проти інших країн були успішно застосовані. Зокрема, як у випадку з Індією.



При цьому Хассет припустив, що оскільки новини з України "дуже розчаровують", не можна виключати подальшого обговорення санкцій проти РФ у Білому домі



"Новини минулої ночі дуже розчаровують. І я впевнений, що сьогодні та завтра буде багато розмов про рівень санкцій та терміни їх запровадження... І, зрештою, це рішення за президентом. Але так, це ситуація, що дуже розчаровує", - зазначив він.



Зазначимо, що міністр фінансів США Скотт Бессент також підтвердив, що у Вашингтоні давно готові посилити економічний тиск на Росію. Однак для цього необхідна підтримка європейських союзників.

