Проєкт будівництва ветеранського простору у Луцьку — на етапі експертиз
До 30 вересня ПП «Ковелькомунпроект» має надати міськраді готовий проєкт ветеранського хабу.

Тендер на розробку проєктно-кошторисної документації, який виграло згадане підприємство, відбувся у серпні. ПКД коштуватиме бюджету 973 тис. грн.

Документи мають виготовити вчасно, повідомили misto.media на підприємстві, зараз триває експертиза.

Потому оголосять пошук забудовника, пояснює керівник КП «Хаб Ветеран» Тарас Сасовський. Згідно з умовою Мінветеранів, приміщення має бути зведене до кінця року.

Загалом будівництво не складне, оскільки приміщення буде з готових панелей і конструкцій. Але трохи затримати процес може заливання фундаменту, кажуть проєктанти.

Нагадаємо, на будівництво нового приміщення 63 млн грн виділила держава, а 30 млн грн співфінансуватиме міський бюджет. Луцьк став одним із кількох обласних центрів, які перемогли у конкурсі від Міністерства у справах ветеранів на будівництво нових хабів.

Приміщення мають звести з нуля на вул. Конякіна. Попередньо простір для ветеранів планували облаштувати на вул. Климчука, 7.

