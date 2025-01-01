В пам’ять про загиблих захисників: 1200 учасників взяли участь в благодійному забігу





Наймолодшому — півтора року, він змагався на дистанції 100 метрів, найстаршому подружжю — 63 і 64 роки, розповіла Оксани Сученко.



Хвилиною мовчання учасники півмарафону вшанували пам’ять усіх загиблих захисників України, опісля усі разом виконали гімн і пішли на розминку.



Далі учасники розійшлися на окремі дистанції. Серед тих, хто долучився – львів’янка Іванна Піджарко. Зізнається: головне — не перемога, а участь.



"Подобається брати участь в таких масових дійствах. Це дуже важливо в нашій країні — підтримувати один одного, підтримувати воїнів. Дякуємо їм, що ми маємо можливість ходити по цій землі", — каже Іванна Піджарко.



Учасники забігу долали 4 дистанції — 21 кілометр, 10, 5 і 2 кілометри. Ті, хто не зміг долучитися, змогли пробігти онлайн, розповіла співорганізаторка Оксана Сученко. З її слів, були й інклюзивні забіги "Люди титани", які долали 500 метрів та дитячі — на 500 і 100 метрів.



"Ми збираємо всі кошти зі слотів, які заплатили учасники, на 100 окрему механізовану бригаду. Протягом заходу буде відбуватися благодійна лотерея, гроші під час якої також туди будуть перенаправлені", — говорить Оксана Сученко.



Додає: участь у півмарафоні для військових, ветеранів війни, людей з інвалідністю та дітей до 12 років — безплатна.



Дмитро Лікар приїхав із дружиною Сніжаною із Дніпропетровської області. Ветеран війни розповів: під час бойового завдання отримав поранення, підірвавшись на міні, довелося ампутувати ліву ногу. У цьому півмарафоні біг 500 метрів, а його дружина подолала 2 кілометри. У подібних забігах подружжя бере участь не вперше.



"Перший раз ми брали участь у Дніпрі. А мотивація — це моя дружина, завдяки їй я осьо бігаю, — каже ветеран війни Дмитро Лікар. — У 2024 році, коли РФ, вдруге вторглася на Харківщину, ми з бригадою "Хартія", поїхали захищати Харків".



Під час півмарафону "Run4Victory" вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень на потреби військовослужбовців 100 окремої механізованої бригади, додала співорганізаторка дійства Оксана Сученко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

