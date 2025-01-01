Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 8 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію