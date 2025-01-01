Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 8 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 8 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

