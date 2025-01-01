«Я не проти загальної мобілізації жінок» - депутатка Луцькради Алла Доманська
07 вересня, 22:01
Депутатка Луцької міської ради Алла Доманська в ефірі студії Юрія Ричука заявила, що готова підтримати ідею загальної мобілізації жінок на рівні з чоловіками.
За її словами, у суспільстві часто ставлять питання про рівність у військовому обов’язку, однак роблять це переважно ті, хто сам не поспішає служити.
«Це ухилянти шукають причини: чому жінки не служать, чому діти депутатів чи багаті не служать. Вони ставлять питання, на які не хочуть почути відповідь», — сказала депутатка.
Вона підкреслила, що жінки вже сьогодні проходять службу на бойових і тилових посадах, і у випадку запровадження загальної мобілізації «більшість з них підуть служити».
Доманська також навела приклад власної сімейної ситуації: нині вона виконує роль матері, доглядаючи за дитиною, поки її чоловік воює. «Але якби не було дитини, я б розглядала варіант долучитися до сил оборони вже зараз», — додала вона.
ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ РОЗМОВУ З АЛЛОЮ ДОМАНСЬКОЮ
Коментарі 4
Бред самасшедшаго!!! Вам требп всім пройти психіатра і нарколога!
Гардмидер в політиці давно — продалися як їзди за копійку
Ще одна спідниця брехлива
Її і її дітей в перші ряди!
