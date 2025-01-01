Чи очікувати магнітні бурі 21 вересня: прогноз

У неділю, 21 вересня, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.Про це повідомляє Meteoprog.Минулої доби на Сонці зафіксували чотири спалахи класу С та один спалах М1,5. Такі спалахи суттєво не впливають на Землю.Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишиться низькою з імовірністю спалахів М-класу.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 21 вересня очікується магнітна буря з К-індексом 4,3 (жовтий рівень).