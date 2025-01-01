Чи очікувати магнітні бурі 21 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 21 вересня, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Минулої доби на Сонці зафіксували чотири спалахи класу С та один спалах М1,5. Такі спалахи суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишиться низькою з імовірністю спалахів М-класу.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 21 вересня очікується магнітна буря з К-індексом 4,3 (жовтий рівень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Meteoprog.
Минулої доби на Сонці зафіксували чотири спалахи класу С та один спалах М1,5. Такі спалахи суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишиться низькою з імовірністю спалахів М-класу.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 21 вересня очікується магнітна буря з К-індексом 4,3 (жовтий рівень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 21 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
21 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський підписав нові санкційні пакети проти Росії та її поплічників
20 вересня, 23:21
У Луцьку планують відремонтувати зоопарк: що зміниться
20 вересня, 22:12