Курс валют на 21 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 21 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 5 копійок і становить 41,24 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,24 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,78 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,46 (± 0 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,24 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,78 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,46 (± 0 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 21 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 21 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
21 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський підписав нові санкційні пакети проти Росії та її поплічників
20 вересня, 23:21
У Луцьку планують відремонтувати зоопарк: що зміниться
20 вересня, 22:12