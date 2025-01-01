Православний календар церковних свят на жовтень 2025 року по-новому: коли Покров і Дмитрівська субота

Другий місяць осені розпочнеться великим святом — Покровом Пресвятої Богородиці. Його шанують і в Церкві, і серед народу, хоча до числа дванадесятих воно не входить. У жовтні також вшановуватимуть святителя Димитрія Солунського, а напередодні відбудеться особлива поминальна служба — Дмитрівська батьківська субота. Дізнайтесь про всі важливі події жовтня для релігійної спільноти.Церковний календар на жовтень 2025 року: перелік свят за новим календаремЯкі церковні свята будуть у жовтні 2025 року — новий календар за днями:1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці; святого преподобного Романа Солодкоспівця;2 жовтня — святого священномученика Кипріяна; святої мучениці Юстини; святого преподобного Андрія;3 жовтня — святого священномученика Діонісія Ареопагіта;4 жовтня — святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Ассізького;5 жовтня — святої мучениці Харитини;6 жовтня — святого апостола Томи;7 жовтня — святих мучеників Сергія і Вакха;8 жовтня — святої преподобної Пелагії;9 жовтня — святого апостола Якова Алфеєвого;10 жовтня — святих мучеників Євлампія і Євлампії;11 жовтня — святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;12 жовтня — святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми;13 жовтня — святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки;14 жовтня — святої преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших;15 жовтня — святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна;16 жовтня — святого мученика Лонгина, сотника;17 жовтня — святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського;18 жовтня — святого апостола і євангеліста Луки;19 жовтня — святого пророка Йоіла; святого мученика Уара; святого преподобного Івана;20 жовтня — святого великомученика Артемія;21 жовтня — святого преподобного Іларіона Великого;22 жовтня — святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського;23 жовтня — святого апостола Якова;24 жовтня — святих мучеників Арети і тих, що з ним;25 жовтня — Дмитрівська поминальна субота; святих мучеників Маркіяна і Мартирія;26 жовтня — святого великомученика Димитрія Мироточця;27 жовтня — святого мученика Нестора; святих мучеників Капітоліни і Єротиїди;28 жовтня — святих мучеників Терентія і Неоніли; святої мучениці Параскеви П’ятниці;29 жовтня — святох преподобномучениці Анастасії; святого преподобного Аврамія Ростовського;30 жовтня — святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;31 жовтня — святих апостолів Стахія, Амплія та інших; святого мученика Епімаха.