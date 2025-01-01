Православний календар церковних свят на жовтень 2025 року по-новому: коли Покров і Дмитрівська субота

Православний календар церковних свят на жовтень 2025 року по-новому: коли Покров і Дмитрівська субота
Другий місяць осені розпочнеться великим святом — Покровом Пресвятої Богородиці. Його шанують і в Церкві, і серед народу, хоча до числа дванадесятих воно не входить. У жовтні також вшановуватимуть святителя Димитрія Солунського, а напередодні відбудеться особлива поминальна служба — Дмитрівська батьківська субота. Дізнайтесь про всі важливі події жовтня для релігійної спільноти.

Церковний календар на жовтень 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у жовтні 2025 року — новий календар за днями:

1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці; святого преподобного Романа Солодкоспівця;

2 жовтня — святого священномученика Кипріяна; святої мучениці Юстини; святого преподобного Андрія;

3 жовтня — святого священномученика Діонісія Ареопагіта;

4 жовтня — святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Ассізького;

5 жовтня — святої мучениці Харитини;

6 жовтня — святого апостола Томи;

7 жовтня — святих мучеників Сергія і Вакха;

8 жовтня — святої преподобної Пелагії;

9 жовтня — святого апостола Якова Алфеєвого;

10 жовтня — святих мучеників Євлампія і Євлампії;

11 жовтня — святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;

12 жовтня — святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми;

13 жовтня — святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки;

14 жовтня — святої преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших;

15 жовтня — святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна;

16 жовтня — святого мученика Лонгина, сотника;

17 жовтня — святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського;

18 жовтня — святого апостола і євангеліста Луки;

19 жовтня — святого пророка Йоіла; святого мученика Уара; святого преподобного Івана;

20 жовтня — святого великомученика Артемія;

21 жовтня — святого преподобного Іларіона Великого;

22 жовтня — святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського;

23 жовтня — святого апостола Якова;

24 жовтня — святих мучеників Арети і тих, що з ним;

25 жовтня — Дмитрівська поминальна субота; святих мучеників Маркіяна і Мартирія;

26 жовтня — святого великомученика Димитрія Мироточця;

27 жовтня — святого мученика Нестора; святих мучеників Капітоліни і Єротиїди;

28 жовтня — святих мучеників Терентія і Неоніли; святої мучениці Параскеви П’ятниці;

29 жовтня — святох преподобномучениці Анастасії; святого преподобного Аврамія Ростовського;

30 жовтня — святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;

31 жовтня — святих апостолів Стахія, Амплія та інших; святого мученика Епімаха.

