Іменини у жовтні 2025 року: коли у кого день ангела за новим і старим календарями





Іменини у жовтні 2025 року: церковний календар за новим стилем

1 жовтня — Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Віра;



2 жовтня — Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Яків, Ганна, Олександра, Устина;



3 жовтня — Антон, Денис, Іван, Павло, Петро;



4 жовтня — Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка;



5 жовтня — Гаврило, Григорій, Дем’ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра;



6 жовтня — Іван, Макар, Хома;



7 жовтня — Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Пелагея;



8 жовтня — Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна;



9 жовтня — Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків;



10 жовтня — Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим, Яків;



11 жовтня — Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип, Зінаїда;



12 жовтня — Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Олександр, Остап, Тарас;



13 жовтня — Антон, Микита, Микола, Яків, Злата;



14 жовтня — Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро, Параска;



15 жовтня — Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Опанас, Семен, Юхим;



16 жовтня — Георгій, Дементій, Євген, Іван, Леонтій, Олексій;



17 жовтня — Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Леонтій, Олександр;



18 жовтня — Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата;



19 жовтня — Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс;



20 жовтня — Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Ірина;



21 жовтня — Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Пелагея;



22 жовтня — Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Павло, Федір, Ганна, Єлизавета;



23 жовтня — Володимир, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Яків, Єфросинія;



24 жовтня — Іван, Микола, Олексій, Опанас, Петро;



25 жовтня — Валерій, Матрона;



26 жовтня — Антон, Василь, Дмитро, Опанас;



27 жовтня — Андрій, Валентин, Марк, Нестор;



28 жовтня — Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна, Параска;



29 жовтня — Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Пилип, Агата, Анастасія, Ганна, Марія;



30 жовтня — Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Анастасія, Олена;



31 жовтня — Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем’ян, Іван, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків.



Іменини у жовтні 2025 року за старим календарем



1 жовтня — Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ян, Аріадна, Аріна, Єфросинія, Ірина, Софія;



2 жовтня — Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Олексій, Теодор, Трохим, Федір, Марія;



3 жовтня — Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олександр, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна;



4 жовтня — Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Олександр, Петро, Ян;



5 жовтня — Веніамін, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Олександр, Петро, Параска;



6 жовтня — Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса;



7 жовтня — Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Текла;



8 жовтня — Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Прохір, Роман, Сергій, Єфросинія;



9 жовтня — Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас, Тихон, Ян;



10 жовтня — Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір, Февронія;



11 жовтня — Валентин, Веремій, В’ячеслав, Георгій, Єгор, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана;



12 жовтня — Іван, Ян;



13 жовтня — Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Серафим, Аполлінарія, Олександра;



14 жовтня — Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра;



15 жовтня — Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Ян, Олександра, Ганна, Устина;



16 жовтня — Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян;



17 жовтня — Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихон, Яків, Вероніка, Виринея;



18 жовтня — Веремій, Гаврило, Григорій, Дем’ян, Денис, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра;



19 жовтня — Іван, Макар, Фома, Ян;



20 жовтня — Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея;



21 жовтня — Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна;



22 жовтня — Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, Севастьян, Степан, Яків;



23 жовтня — Андрій, Антон, Василь, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Фома, Юхим, Яків;



24 жовтня — Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип, Зінаїда;



25 жовтня — Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Олександр, Остап, Тарас, Ян, Домініка;



26 жовтня — Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків, Злата;



27 жовтня — Гнат, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро, Параска;



28 жовтня — Афанасій, Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Семен, Юхим, Ян;



29 жовтня — Георгій, Дементій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій, Олексій, Ян;



30 жовтня — Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Кузьма, Леонтій, Олександр;



31 жовтня — Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Єлизавета, Єфросинія, Злата.

